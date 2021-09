Garbsen

Duell ums Rathaus: Garbsen wählt am Sonntag, 26. September, einen neuen Bürgermeister. In die Stichwahl haben es Björn Tegtmeier (CDU) und Claudio Provenzano (SPD) geschafft. Beide haben thematisch viele Gemeinsamkeiten – doch wo unterscheiden sie sich? Im HAZ/NP-Doppelinterview sprechen sie über Ziele, Herzensangelegenheiten und ihren eigenen Führungsstil.

Herr Provenzano, Herr Tegtmeier – angenommen Sie werden am Sonntag zum Bürgermeister gewählt, was packen Sie in den ersten 100 Tagen an? Was sind Ihre Top-3-Punkte?

Provenzano: In den ersten Tagen würde ich einen runden Tisch mit allen Beteiligten initiieren, da wir doch einige Themen haben, die anzupacken sind. Topthemen sind bezahlbarer Wohnraum, Krippen- und Kita-Plätze und natürlich das Thema Mobilität.

Lesen sie hier: Alles Wichtige zur Kommunalwahl in Garbsen

Tegtmeier: Ich würde den Ausbau der Krippen und Kita-Plätze als erstes angehen, weil das meine große Herzensangelegenheit ist. Zum anderen würde ich die Reduzierung des Fluglärms in Garbsen voranzubringen – da habe ich schon mit der CDU und SPD auf Landesebene gesprochen. Auch das Thema Radschnellweg liegt mir am Herzen, um Garbsen attraktiv anzubinden.

Was kann Ihr Konkurrent besser als Sie – und wo sehen Sie sich selbst vorn?

Tegtmeier: Mein Konkurrent kann sicherlich die sozialen Themen gut bedienen, kennt sich mit Tiny-Häusern, Belegungsrechten und ähnlichen Themen bereits ganz gut aus. Ich vereinbare Kompetenzen was die Personalführung, die Stimmung im Rathaus, aber auch verantwortungsbewusstes Wirtschaften angeht und auch beim Fluglärm, was bei vielen Garbsenern ein großes Thema ist. Da sehe ich mich vorn.

Provenzano: Björn Tegtmeier ist sicherlich ein guter Pilot und kennt sich mit diesem Thema aus. Ich selbst habe Personalerfahrung, führe ein Team seit über zehn Jahren, habe diverse Programme zur Personalführung bereits mitgemacht. Da habe ich definitiv Fähigkeiten, die ich ins Rathaus mitbringe. Um unsere Aufgaben umzusetzen, braucht man ein gut motiviertes Team und daher ist Personalführung eine riesengroße Stärke, die ich mitbringe.

Das ist der CDU-Kandidat Björn Tegtmeier Björn Tegtmeier hat Anfang des Jahres ein Comeback hingelegt. Erst zog er seine Kandidatur zugunsten der zunächst von der CDU aufgestellten Monika Probst zurück. Dann überlegte er es sich anders. Probst wechselte zur FDP und Tegtmeier wurde als Kandidat bestätigt. Jetzt will der Pilot aus Schloß Ricklingen richtig durchstarten. Der Vater dreier Kinder sagt zu seinen Zielen als Bürgermeister: „Ich kann vieles anders machen.“

Das ist der SPD-Kandidat Claudio Provenzano Claudio Provenzano aus Berenbostel hat eine steile politische Karriere hingelegt. Seit 2016 vertritt er die SPD im Rat der Stadt, jetzt will er Verwaltungschef werden. Diese Geschichte erinnert an seine berufliche Laufbahn bei VW. Dort hat er am Fließband begonnen und sich bis in eine Führungsposition hochgearbeitet. Als Bürgermeister will Provenzano vor allem pragmatische Lösungen finden, sein Motto lautet: „Machen wird mehr möglich machen.“

Wo sehen Sie den größten Unterschied zu ihrem Konkurrenten inhaltlich?

Provenzano: Beim Thema bezahlbarer Wohnraum haben wir einen deutlichen Unterschied. Björn Tegtmeier will bei künftigen Baugebieten eine Quote von 25 Prozent für geförderte Wohnungen – sprach zunächst sogar nur von 20 Prozent – ich dagegen will 30 Prozent – so viel, wie vom Rat zuletzt beschlossen. Weitere Unterschiede: Ich will das 365-Euro-Ticket für mehr Mobilität, kostenlosen Schwimmunterricht für ein Jahr, gefördert von Bund, Land und Region. Ansonsten ist mir im Beruf auch das Menschliche wichtig, die Kommunikation und der Dialog. Das könnten Unterschiede im Typ sein.

Tegtmeier: Inhaltlich: Die Digitalisierung im Rathaus muss schneller vorangetrieben werden, die Mitarbeiter müssen schnellen Zugriff auf die vorliegenden Daten haben, ohne lang im Archiv wühlen zu müssen. Viele Themen überschneiden sich jedoch auch. Bei der Wohnraumförderung strebe ich 25 Prozent an – und halte nichts davon, die von der SPD geforderten 30 Prozent noch in untere und mittlere Einkommen aufzusplitten. Solche Details verkomplizieren viele Dinge unnötig.

Vom Typ her bin ich jemand, der die Sachen zügig vorantreiben und nicht lange vor sich herschieben will. Ein Beispiel: Die Sanierung einer Gehwegverbindung in Schloß Ricklingen hat sieben Jahre gedauert. So etwas muss schneller gehen. Punkt. Und wir müssen transparenter werden und die Menschen mitnehmen – ihnen etwa die Chance geben, Ratssitzungen zu verstehen. Auch die Bürgersprechstunde ist eine reine Farce.

Was macht eigentlich ein Bürgermeister? Und wie viel verdient er? Aufgaben: Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin steht an der Spitze einer Stadt oder Gemeinde und leitet hauptamtlich die Verwaltung. Zudem ist er auch ein bedeutender Repräsentant seiner Kommune, eröffnet Volksfeste und Ähnliches und nimmt andere öffentliche Termine wahr. Innerhalb der Verwaltung einer Stadt begleitet der Bürgermeister die sogenannte Beschlussgebung: Er bereitet die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und der Orts- beziehungsweise Stadtbezirksräte vor – die stimmen dann ab. Eine weitere Aufgabe ist es, die Entscheidungen vom Rat, der Fachausschüsse und der Orts- beziehungsweise Bezirksräte mit seiner Verwaltung umzusetzen und auszuführen. Die gewählten Politikerinnen und Politiker im Rat und seinen Fachausschüssen und die Orts- beziehungsweise Bezirksräte muss der Bürgermeister über wichtige Angelegenheiten informieren. Persönliches: Ein Bürgermeister kann einer Partei angehören, muss er aber nicht. Er muss am Wahltag mindestens 23 Jahre alt und darf noch nicht 67 Jahre alt sein. Wahl: Die Bürgerinnen und Bürger wählen ihn alle fünf Jahre direkt. Bei der Wahl muss ein Kandidat oder eine Kandidatin mindestens 50 Prozent der Stimmen bekommen. Ist das im ersten Wahlgang nicht der Fall, kommt es zu einer Stichwahl zwischen den Bewerbern mit den meisten Stimmen. In diesem Jahr finden die Stichwahlen am 26. September statt, dem Tag der Bundestagswahl Gehalt: Wie viel Geld ein Bürgermeister verdient, hängt von der Einwohnerzahl der Stadt ab. Daraus ergibt sich ein Grundgehaltssatz von 7153 Euro für Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern bis hin zu 12.201 Euro im Monat für den Oberbürgermeister von Hannover.

Sie wären als VW-Mitarbeiter beziehungsweise Pilot beide Quereinsteiger. Warum glauben Sie, eine Stadtverwaltung führen zu können?

Tegtmeier: Als Flugkapitän bin ich seit 15 Jahren mit Führungsverantwortung unterwegs – inzwischen mit Großraumbesetzung auf Langstreckenflügen zuständig für eine 20-köpfige Besatzung, mit unterschiedlicher Herkunft und Qualifikation. Das muss ich alles unter einen Hut bringen und den Flug trotzdem sicher, wirtschaftlich und vernünftig durchführen. Das kann man auch gut auf eine Stadtverwaltung übertragen.

Am Ende geht es aber auch immer darum, einen Konsens hinzubekommen. Ich kann gut moderieren, den Überblick behalten, bin in der Sache aber auch hartnäckig genug, am Ende zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen. Ich würde aber auch deshalb ein guter Bürgermeister sein, weil ich mich für die Menschen interessiere und einsetze.

Provenzano: Ich bin kein typischer Politiker. Wichtig ist mir, lösungsorientiert an Sachen heranzugehen, was nicht unbedingt bei jedem Politiker der Fall ist. Aber auch die Menschen in der Verwaltung mitzunehmen, ist mein Anliegen. Sie auf Neues vorzubereiten – angefangen von der Digitalisierung bis hin zur Umstrukturierung des Baudezernats – dafür bringe ich als Trainer-Ausbilder bei VW viel mit, kann die Mannschaft gut einschwören auf ein Ziel. Der Dialog mit den Menschen, also zwischen Verwaltung und Bürger, ist mir aber ebenso wichtig.

Worauf setzen Sie eher als Bürgermeister: Kompromiss oder Machtwort?

Provenzano: Kompromiss. Weil aus meiner Sicht etwas anderes gar nicht möglich ist, wenn man unterschiedliche Meinungen vereinen und eine Entwicklung schaffen will.

Tegtmeier: Es sollte immer der Kompromiss angestrebt werden, weil dabei auch die beste Lösung für einen Großteil der Menschen herauskommt. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, muss man im Zweifelsfall aber auch ein Machtwort sprechen, muss aber andererseits auch immer bereit sein, einzugestehen, wenn man auf einem Irrweg ist.

Provenzano: Richtig. Klar ist aber auch, dass eine Führungskraft ziehen muss.

Die Amtszeit des Bürgermeisters wurde von sieben auf fünf Jahre verkürzt. Ist das ein Nachteil?

Tegtmeier: Ich finde die Verkürzung sehr sinnvoll – unter anderem, weil damit die Bürgermeisterwahlen dann mit den übrigen Kommunalwahlen immer zeitlich zusammenfallen – das spart Kosten. Der Druck zu liefern ist ohnehin da: Wir müssen nach der Ernennung die Ärmel hochkrempeln und loslegen. Die Wähler erwarten zu Recht, dass ich die Dinge schnell anpacke. Ein Beispiel: Bei meinen Hausbesuchen haben die Bürger immer wieder erwähnt, dass Christian Grahl kurz nach Amtseinführung den Dienstwagen abgeschafft hat – wie versprochen. Das kam positiv an. Man muss den unbedingten Willen haben, so viel wie möglich von den Versprechen einzulösen.

Provenzano: Ich habe nie etwas von langen Amtszeiten gehalten. Sicherlich gibt es Großprojekte, die länger brauchen. Die Zeit fünf Jahre ist aber gut – die Bürger werden schneller beteiligt und können selbst entscheiden, ob das, was die Politik mit dem Bürgermeister zusammen getan hat, gut war oder nicht. Ich finde das klasse.

Duell ums Rathaus: Björn Tegtmeier (l.) und Claudio Provenzano sind in der Stichwahl. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Angenommen Sie gehen als Verlierer vom Feld. Was ist ihr Plan B? Würden Sie in fünf Jahren wieder antreten?

Provenzano: Fünf Jahre sind eine lange Zeit (überlegt). Dann wieder anzutreten, kann ich mir aber schon vorstellen. Die Entscheidung trifft natürlich die Partei zusammen mit mir. Ein Alleingang wäre egoistisch. Ich gehe aber erst mal davon aus, dass es am Sonntag klappt. Plan B wäre dann, weiterzuarbeiten – im Job, wie im Rat der Stadt, für den ich gewählt wurde.

Tegtmeier: Weiter arbeiten wäre auch für mich der nächste Schritt. Ob ich wieder antreten würde? Von mir aus: ein ganz klares ,Ja, gerne‘. Ich lebe schon mein ganzes Leben lang in Garbsen und möchte mich für meine Heimat engagieren. Man müsste aber mit der Partei die Gründe analysieren, warum die Kandidatur gescheitert ist. Liegt es an der Person, würde ich meine Konsequenzen ziehen und nicht wieder antreten.

Bitte in einem Satz: Warum sollen die Garbsener Wähler bei Ihnen ihr Kreuz machen?

Tegtmeier: Weil sie mit mir einen engagierten, jederzeit ansprechbaren und tatkräftigen Bürgermeister bekommen, der immer für die Bürger da ist und gleichwohl in der Stadtverwaltung für ein gutes Betriebsklima sorgen wird.

Provenzano: Ich will für die Bürger da sein, ansprechbar, greifbar sein, die Sorgen und Nöte der Stadt anpacken und das zusammen mit der Mannschaft in der Verwaltung umsetzen. Deswegen bitte ich um das Vertrauen der Menschen in Garbsen.

Von Gerko Naumann und Simon Polreich