Garbsens Bürgermeister Christian Grahl hat den Vereinen in der Stadt Hilfe in der Corona-Krise in Aussicht gestellt. „Unsere Vereine sind unerlässlich für das gesellschaftliche Zusammenleben. Wir fördern und pflegen die Vereine in guten Zeiten und werden dies erst recht in der Krise tun“, sagte Grahl und fügte hinzu: „Durch die Pandemie können viele Angebote nicht stattfinden. Gleichzeitig laufen die Kosten weiter – das könnte die Vereine in eine gefährliche Lage bringen.“

Vereine, die wegen der Corona-Krise in Schieflage geraten, dürften sich jederzeit vertrauensvoll an ihn wenden, so Grahl. Der Bürgermeister versprach vor den Ratsmitgliedern, sich der Probleme anzunehmen und dann gemeinsam mit der Politik nach Lösungen zu suchen. „Wenn ihr unsere Unterstützung braucht, dann meldet euch bei mir“, so Grahl.

Grahl richtet Appell an Vereinsmitglieder

An die Mitglieder der Vereine gerichtet appellierte das Stadtoberhaupt, die Vereine auch in dieser schwierigen Zeit nicht im Stich zu lassen, sondern ihnen als Mitglieder treu zu bleiben. „Es wird wieder aufwärts gehen, und bis dahin müssen wir alle gemeinsam durchhalten“, so Grahl abschließend.

Die Diskussion über die Rolle der Garbsener Vereine in der Corona-Krise hatte unter anderem Michael Koch ins Rollen gebracht. Der Vorsitzende des SV Wacker Osterwald wandte sich nach ersten Kündigungen mit einem Appell an seine Mitglieder: Gerade in diesen schweren Zeiten sei der Verein auf die Solidarität angewiesen.

Von Gerko Naumann