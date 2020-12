Garbsen-Mitte/Berenbostel

Bürgermeister Christian Grahl hat sich am Freitag bei der Polizei in Garbsen für deren Arbeit bedankt. Coronabedingt übergab er einen Fairtrade-Geschenkkorb mit Abstand und vor der Tür der Wache an Angelika Grüter (stellvertretende Leiterin der Polizeiinspektion) und Polizeioberkommissar Kevin Görtler.

Bürgermeister Christian Grahl (rechts) überreicht einen Fairtrade-Präsentkorb an Polizeirätin Angelika Grüter, stellvertretende Leiterin der Polizeiinspektion Garbsen, und an Polizeioberkommissar Kevin Görtler. Quelle: Stadt Garbsen

Rettungskräfte arbeiten auch an Feiertagen

„Ich habe großen Respekt vor ihrer Arbeit, gerade in dieser besonderen Zeit“, sagte Grahl und meinte damit sowohl die Komplikationen in der Pandemie als auch die zu erwartenden Einsätze an Weihnachten und Silvester. „Die Einsatzkräfte kennen keine Feiertage. Sie sind 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr für die Bürger erreichbar“, lobte der Bürgermeister.

André Rose, Leiter der Johanniter-Rettungswache, nimmt den Geschenkkorb vom Ersten Stadtrat Walter Häfele entgegen. Quelle: Stadt Garbsen

Zeitgleich besuchte der Erste Stadtrat Walter Häfele die Rettungswache der Johanniter, deren Arbeit in der Pandemie ebenfalls komplizierter geworden ist. Für das 40-köpfige Team seien die Corona-Regeln mittlerweile Routine, gewöhnen werde man sich daran aber nie, sagte Wachenleiter André Rose. Seinen Kolleginnen und Kollegen sprach er ein großes Lob aus: „Ich freue mich, dass alle so engagiert dabei sind. Am Ende einer Tagesschicht weiß man, dass man Gutes getan hat. Das ist eine enorme Befriedigung.“

Von Gerko Naumann