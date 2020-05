Bürger können Patenschaften für Blühstreifen übernehmen

Horst

Am Rand seines Zuckerrübenfelds in Horst hat Landwirt Thomas Balke einen drei Meter breiten Streifen angelegt, auf dem im Sommer bunte Blumen blühen. Ende April hat er dort eine Imkermischung ausgesät – Sonnenblumen, Alexadrinerklee, Buchweizen und Ölrettich. „In einigen Wochen steht das dann so hoch“, sagt er und deutet knapp 1,5 Meter über den Boden.

Die Pflanzen sind ein kleines Paradies für Insekten, die auf der Suche nach Nektar sind, etwa auch für die Wildbiene. Genau deshalb hat Balke ihnen auch diesen Streifen angelegt. Insgesamt 20 Hektar Blühstreifen gibt es in seinem Horster Betrieb. „Wir wollen aktiv zum Artenschutz beitragen und die Biodiversität fördern“, sagt der Landwirt. Dafür bekommt er Fördergelder vom Land und der Europäischen Union.

Land stößt mit Vertrag Maßnahmen an

Wie sich die Landwirte noch mehr in den Umweltschutz einbringen können, hat auch die niedersächsische Landesregierung in einem gemeinsamen Abkommen mit Umweltverbänden und Bauern festgehalten. In dem mit „Der Niedersächsische Weg“ überschriebenen Vertrag verpflichten sich die Unterzeichner – das Umweltministerium, das Landwirtschaftsministerium, der Nabu, der BUND, das Landvolk und die Landwirtschaftskammer Niedersachsen – zu einem Maßnahmenpaket für den Natur-, Arten- und Gewässerschutz.

Das Land Niedersachsen gibt vor allem das Geld dazu. Landwirten wie Balke wird in der Umsetzung eine besondere Rolle zuteil. Sie seien „Teil der Lösung“, sagte Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU) am Montag. „Sie wirtschaften mit und in der Natur, haben das Wissen und den Willen, sich für den Artenschutz einzusetzen.“ Mit dem Niedersächsischen Weg gelinge es, die berechtigte Forderung der Gesellschaft einzulösen, die Kulturlandschaft zu erhalten.

Bürger können sich Parzellen sichern

Landwirt Balke und seine Kollegen in Garbsen wollen aber auch den Bürger in den Artenschutz einbinden. Deshalb sind sie mit der Idee sogenannter Patenschaften für Blühstreifen an die Stadtverwaltung herangetreten. Interessierte Privatleute oder Firmen können eine Parzelle sichern, auf der die Landwirte die Imkermischung aussäen. „Wir haben die Flächen und können uns kümmern“, sagt Balke. Tatsächlich gärtnern müssen die Paten nicht, das übernehmen die Landwirte.

Garbsener können die Patenschaft für Flächen ab einer Größe von 100 Quadratmetern übernehmen. 50 Cent kosten ein Quadratmeter Blühstreifen. „Irgendwie müssen unsere Kosten auch gedeckt werden“, sagt Balke. Auch in anderen Kommunen wie Neustadt, Pattensen, Gehrden und Wennigsen gibt es bereits ähnliche Projekte. Wer der Pate für die jeweilige Fläche sei, könne auf einem Schild im Blühstreifen vermerkt werden, sagt Balke.

„In Garbsen gibt es viel zu viele versiegelte – also bebaute – Flächen“, sagt Landwirt Balke. Daraus folge ein dramatischer Rückgang von Insekten, zudem gehe die Biodiversität verloren. „Mit der Patenschaft können sich die Garbsener aktiv am Artenschutz beteiligen.“ Ende April werden die Blühstreifen ausgesät. Sie blühen etwa bis September.

Ein Blühstreifen bietet Insekten, wie der Wildbiene, Futter. Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

„Ein wichtiges Zeichen“

Er freue sich über die Initiative der Landwirte, sagte Bürgermeister Christian Grahl ( CDU). „Sie sehen die Notwendigkeit, sich einzubringen. Das ist ein wichtiges Zeichen.“ Die Patenschaften seien nicht nur im Interesse der Landwirtschaft, sondern der ganzen Stadtgesellschaft. Die Stadtverwaltung werde die Kontakte zwischen Bürgern und Landwirten vermitteln.

Für dieses Jahr seien noch keine Patenschaften möglich, sagt Balke. „Ich bin aber bereit, den Bürgern zu zeigen, wie alles wächst und worin der Nutzen der Blühstreifen besteht.“ Wer an einer Patenschaft interessiert ist, kann sich im Rathaus melden – bei Eric Bindhak (eric.bindhak@garbsen.de) oder bei Bürgermeister Christian Grahl (buergermeister@garbsen.de).

Von Linda Tonn