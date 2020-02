Buchhandlung Böhnert übernimmt Wulfs Bücherbörse im Shopping Plaza

Garbsen-Mitte

Wulfs Bücherbörse im Garbsener Shopping Plaza bekommt ab Sonntag, 1. März, einen neuen Eigentümer. Das hannoversche Familienunternehmen Böhnert übernimmt die Buchhandlung von Inhaberin Petra Wulf, die mit ihrer Filiale seit mehr als 20 Jahren und von Beginn an im Shopping Plaza vertreten ist. Böhnert betreibt unter anderem Buchläden in der Region Hannover, darunter in Großburgwedel und Langenhagen und auch in den hannoverschen Stadtteilen Bothfeld und Kirchrode.

„Es gibt keine wirtschaftlichen Gründe für den Verkauf“, betont Wulf. Der Standort im Shopping Plaza sei gut aufgestellt. Die 60-Jährige habe aus Altersgründen nach einem Nachfolger gesucht, der eine Perspektive bietet. „ Carsten Böhnert und ich haben schon lange kollegialen Kontakt“, sagte Wulf. „Das passte.“

Wulf hat auch einen Buchladen im Roderbruch in Hannover. Dort konnte bislang kein Nachfolger gefunden werden.

Alle Mitarbeiter werden übernommen

Die Jobs der Mitarbeiter von Wulfs Bücherbörse in Garbsen sind gesichert. Alle bisherigen Mitarbeiter würden übernommen, kündigt Wulf an. „Und zwar unbefristet.“ Auch die Gutscheine für die Buchhandlung seien weiter gültig – gesetzlich geregelt für eine Dauer von drei Jahren.

Der erste Arbeitstag unter neuem Namen am Montag, 2. März, beginnt für die Mitarbeiter der Buchhandlung mit einer Inventur. „Daher öffnen wir dann erst ab 14 Uhr für unsere Kunden“, sagt Wulf. Ab dann seien auch wieder Gutscheine erhältlich.

Wulf selbst wird künftig für ein paar Stunden in dem Buchladen arbeiten. „Ich werde weiterhin die Veranstaltungen der Buchhandlung betreuen“, berichtet sie, „und auch die Lesungen und den Vorlesewettbewerb in Kooperationen mit der Garbsener Stadtbibliothek“.

Von Jutta Grätz