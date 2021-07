Berenbostel

Damon, Toni und Paul kicken auf dem Bolzplatz, Julia und Dilhad chillen unterdessen in der Hängematte. Und die Augen von Simon Bauermeister, Leiter der städtischen Abteilung Stadtgrün, leuchten. „Fußball verbindet“, sagt er, als er das knallgrüne Leder hin und her zu den Jungs neben ihm spielt. Bauermeister und seine Kollegen haben die Umgestaltung der Fläche an der Straße Auf dem Kronberg in den vergangenen mehr als zwei Jahren koordiniert. Am Dienstag ist die Anlage eröffnet worden.

Zahlreiche Kinder, einige Jugendliche und ein paar Erwachsene waren zu dem offiziellen Akt gekommen – und probierten die zwei neuen Bolzplätze, Fitnessgeräte, Hängematten und die Sitzelemente aus Beton gleich aus. Die Fläche gegenüber dem Silvanus-Kirchenzentrum bietet Möglichkeiten für viele Altersgruppen, ist aber insbesondere für Jugendliche bis 18 Jahre gedacht. Baubeginn war im Mai 2020.

Anwohner und Jugendliche planen mit

Viele Anwohner waren von den Plänen anfangs wenig begeistert und hatten über Lärm, Dreck und Drogen rund um den ehemaligen Bolzplatz geklagt. Die Stadtverwaltung hatten die Akteure aus dem Quartier bei einer Beteiligung mit ins Boot geholt: Jugendliche und Anwohner haben an der Neugestaltung mitgeplant.

Entworfen haben die Anlage die Landschaftsarchitekten des Büros Lohaus+Carl aus Hannover. Die Kosten betragen rund 710.000 Euro, finanziert mit Geld aus dem Programm Sozialer Zusammenhalt. Dabei teilen sich Bund, Land und die Stadt die Kosten zu je einem Drittel.

Zur Galerie Hängematten zum Chillen, Fitnessgeräte und zwei kleinere Bolzplätze statt einem großen: Die umgestaltete Spielanlage Auf dem Kronsberg bietet viele Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

Zentrales Element der Anlage sind nun zwei kleinere Bolzplätze statt einem großen. Beide haben eine Tennendecke erhalten, wie Leichtathletikbahnen und Tennisplätze sie haben, und einen Ballfangzaun, der Geräusche mindern soll. „Das Kicken macht hier jetzt richtig Spaß“, sagte der neunjährige Tony.

Viele Sitzmöglichkeiten, darunter ein überdachter Unterstand, der zu allen Seiten offen ist, eine Doppelhängematte und vier flache Betonbänke runden die Anlage ab. Die Rasenfläche kann auch als Liegewiese genutzt werden. „Wir brauchen hier im Quartier Plätze für Jugendliche“, sagt Bettina Schlomka, Mitarbeiterin der Abteilung Stadtentwicklung. „Dieser Platz ist ein Statement, hier sind die Jugendlichen mittendrin.“

Mehr Licht für mehr Sicherheit

Ein echter Hingucker ist das Graffiti, das Jugendliche im vergangenen Herbst mit dem Osterwalder Graffitikünstler Patrik Wolters alias BeNeR1 gestaltet haben. Nicht nur ein Fußballer ziert die 80 Meter lange Wand aus Garagenrückseiten, sondern auch Begriffe von Werten, die den Jugendlichen wichtig sind, etwa Respekt, Toleranz, Fairness und Freiheit.

Während der Öffnungszeiten von 7 bis 21 Uhr wird der Platz mit einer Zeitsteuerung ausgeleuchtet. „Licht bringt mehr gefühlte Sicherheit für die Anwohner und mehr Möglichkeiten für die Jugendlichen, den Platz auch in den Wintermonaten zu nutzen“, sagte Bürgermeister Christian Grahl. Der Bolz- und Spielplatz sei ein wichtiger und schöner Baustein für die Wohnqualität im Quartier.

Von Jutta Grätz