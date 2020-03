Böhnert übernimmt Bücherbörse: Das plant der neue Inhaber

Garbsen-Mitte

Noch prangt die markante rote Leuchtwerbung über der Buchhandlung im Shopping Plaza – doch an den Lesetischen liegt schon das neue Magazin des Familienunternehmens Böhnert aus, das die Kunden über die Veränderung informiert: Zum 1. März hat Böhnert Wulfs Bücherbörse übernommen. 23 Jahre lang hatte Inhaberin Petra Wulf die Buchhandlung geführt. Sie war einer der ersten Mieter des 1996 eröffneten Centers.

Die Filiale – es ist die einzige Buchhandlung in Garbsen – gehört seit wenigen Tagen zum 1968 gegründeten Familienunternehmen Böhnert. Dieses betreibt zwölf Buchläden unter anderem in Hannover und der Region sowie in Goslar und Bruchhausen-Vilsen. „ Petra Wulf und ich sind schon lange im Gespräch über eine mögliche Geschäftsübernahme gewesen“, sagte der neue Inhaber Carsten Böhnert am Dienstag bei der offiziellen Geschäftsübergabe. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, betonte Wulf. Die 60-Jährige will aus Altersgründen kürzertreten.

Laden wird behutsam umgebaut

Ihm sei ganz wichtig, den individuellen Charakter der Buchhandlung zu bewahren, sagte Böhnert. Der Buchbereich bleibe in Größe und Vielfalt des Sortiments erhalten, der Laden werde behutsam umgebaut. Auch alle aktuell zehn Mitarbeiter seien übernommen worden. „Die persönliche Beratung ist unser Kapital“, sagte der 55-Jährige.

Die ist auch Stammkundin Sabine Förster wichtig. „Ich bin mindestens einmal wöchentlich hier“, sagte sie. „Die Mitarbeiter nehmen sich sehr viel Zeit, ein tolles Team.“ Gleichwohl kündigte Böhnert einige Neuerungen an. „Wir werden den Schulbedarf ausbauen“, sagte er. Künftig ergänzen Schulranzen und -rucksäcke das Sortiment.

Über die Homepage www.boehnert.de können Kunden ihre Bücher direkt in der Buchhandlung, die von Christiane Hartmann geleitet wird, bestellen. Dieses Angebot sei kostenlos. „Die Kunden werden von uns benachrichtigt, wenn das Buch da ist“, sagt der neue Inhaber. Eine Kaufverpflichtung gebe es nicht.

Die Buchhandlung im Garbsener Shopping Plaza ist seit 1. März 2020 eine von zwölf Filialen des Familienunternehmens Böhnert. Quelle: Jutta Grätz

Veranstaltungen bleiben

Erhalten bleiben sollen auch die Veranstaltungen im Buchladen. Wulf erinnert sich an viele: ob Lesungen mit der ehemaligen Fernsehmoderatorin Eva Herman, mit Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek oder dem ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. „Viele Prominente waren zu Gast in Garbsen und signierten nach den Lesungen ihre Bücher, dicht umringt von Fans“, berichtete Wulf. Legendär seien das Interview und die Diskussion mit dem Politiker Gregor Gysi ( Die Linke) in der Aula am Schulzentrum in Berenbostel – mit 500 Gästen.

„Das Veranstaltungsprogramm werden wir auf jeden Fall fortführen“, versprach Böhnert. „Wir werden vier- bis fünfmal jährlich Lesungen organisieren.“ Zum Auftakt sind am Mittwoch, 18. März, die Autoren Achill und Aaron Moser zu Gast. Vater und Sohn lesen, begleitet von einer Multivisionsshow, aus „Safari zum Himmel“.

Und auch die Böhnert-Formate „Bücher-Sommer“ und „Bücher-Bescherung“, bei denen Mitarbeiter persönliche Favoriten und Neuerscheinungen vorstellen, werden in Garbsen angeboten. „Wir sind sehr froh, mit Carsten Böhnert einen so erfahrenen Buchhändler als Nachfolger von Petra Wulf begrüßen zu können“, sagte Centermanager Merlin Varol. „Die Buchhandlung ist ein Magnet im Shopping Plaza.“

Von Jutta Grätz