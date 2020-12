Garbsen

Bund und Länder haben entschieden: Aus dem Teil-Lockdown wird wegen der immer noch deutlich zu hohen Corona-Infektionszahlen wieder ein richtiger Lockdown. Für Einzelhändler, Friseure – aber auch für Eltern in Garbsen hat das erneut teils drastische Folgen. Wir haben mit den Betroffenen gesprochen und gefragt, wie es weitergeht.

Das sagen die Geschäftsleute

„Wir brauchen unbedingt die Genehmigung für einen Abholservice“, sagt Sandra Whiting beinahe flehentlich. Die Inhaberin des Blumenladens AlekSandra steht inmitten von roten Amaryllis, Keramikweihnachtsmännern und glitzernden Windlichtgläsern – und hat Tränen in den Augen. „Die Tage vor Weihnachten gehören zu den umsatzstärksten des Jahrs“, sagt sie und zeigt auf einen hohen Stapel an Bestellungen zum nahenden Fest. „Die Kunden müssen doch die Sträuße, Gestecke und Accessoires irgendwie abholen.“ Das sei auch kontaktlos möglich. „Doch noch wissen wir nicht, ob wir das überhaupt dürfen.“

Blumenladeninhaberin hat Tränen in den Augen

Der harte Lockdown bedeutet für sie erhebliche finanzielle Einbußen. „Noch komme ich durch“, sagt die Händlerin. Wenn sie wenigstens bis Weihnachten hätte öffnen dürfen, hätte sie die Fixkosten für den Laden zumindest für einen Monat verdient. Ja, der Lockdown sei wichtig. „Doch er hätte vier Wochen eher kommen sollen“, sagt sie. Am schlimmsten sei aber die Perspektivlosigkeit. „Denn wie soll es denn ab dem 11. Januar weitergehen?“

Expert-Mitarbeiter beraten telefonisch

„Ausgerechnet vor Weihnachten – dieser Zeitpunkt ist der denkbar schlechteste für uns“, sagt auch Marlon Sievert, Filialleiter vom Elektrofachmarkt Expert im Garbsener Shopping-Plaza. Noch bis zum Ende der vergangenen Woche habe man gehofft, zumindest bis Weihnachten öffnen zu können. „Wir haben uns daher kurzfristig entschlossen, am Montag und Dienstag bis 21 Uhr zu öffnen“, sagt er. „Um auch Kunden, die selbst bis in die Abendstunden arbeiten müssen, Gelegenheit zum Einkaufen zu geben.“

Einige Mitarbeiter beraten trotz des Lockdowns weiter am Telefon und zwar von 10 bis 18 Uhr. „Kunden können uns auch online und über den Nachrichtendienst WhatsApp erreichen“, berichtet Filialleiter Sievert. „Und sie können auch weiterhin etwa Handys abholen, die aktuell zur Reparatur abgegeben worden sind“, sagt er und schaut auf die lange Schlange von Kunden an der Kasse.

Stressiger Ausklang eines stressigen Jahres beim Friseur

Lang ist die Schlange am Montag auch vor dem Friseurgeschäft Ryf in Berenbostel. „Wir haben aber leider nicht einen freien Termin mehr“, sagt Salon-Leiterin Claudia Rose Diefenbach. „Und wir müssen alle andere bis zum 10. Januar absagen oder verschieben.“ Alle Mitarbeiter, auch die, die eigentlich frei hätten, sind an den beiden Tagen vor dem Lockdown im Einsatz. „Es ist anstrengend“, sagt sie. „Ein stressiger Ausklang eines stressigen Jahres.“

Einen Ansturm erlebt am Montag auch die Buchhandlung Böhnert im Shopping-Plaza. „Wir haben mit dem Lockdown gerechnet“, sagt Filialleiterin Christiane Hartmann. „Es wäre aber konsequenter gewesen, bereits heute zu schließen“, sagt sie mit dem Blick auf das Gedränge. „Die meisten Kunden sind sehr nervös und angespannt.“ Sie und alle ihre Mitarbeiterinnen sind an den beiden Tagen vor der Schließung im Einsatz, bis abends um 19 Uhr.

Böhnert verkauft auch online

Die Buchhandlung ist weiterhin online erreichbar. „Die Kunden können Bücher, Kalender und Co. per Rechnung nach Hause bestellen“, erklärt sie. Ein übervolles Lager mit Weihnachtsartikeln fürchtet sie nicht. „Die meisten Weihnachtsbücher sind Klassiker“, sagt sie. „Die werden auch 2021 verkauft.“

„Es ist rappelvoll“, sagt auch eine Mitarbeiterin im Textilgeschäft Hunkemöller schräg gegenüber und verpackt einen schwarzen Spitzen-BH in weihnachtlichem Papier. „Wir haben nicht gedacht, dass der Lockdown so schnell kommt“, sagt sie. Auch das Geschäft ist voll: mit festlicher Wäsche – ob mit Glitzer oder in knallrot, als Glücksbringer für Silvester. Die Kundin verlässt glücklich das Geschäft. „Nun habe ich alle Geschenke beisammen – glücklicherweise habe ich heute Urlaub.“ Sie unterstütze bewusst die kleinen Händler, sagt sie. „Es muss doch auch nach Corona weitergehen.“

Viele fragen nach FFP2-Masken In Garbsen ist das Interesse an kostenlosen FFP2-Masken für Risikopatienten groß. „Unsere Kunden fragen immer wieder danach“, berichtet Apothekerin Ilona Buttle, Inhaberin der Apotheke an der Roten Reihe in Berenbostel. „Wir haben alles vorbereitet und uns ein gutes Kontingent gesichert“, sagt die Apothekerin. Noch sei die Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung jedoch nicht in Kraft getreten. Zudem wisse noch kein Apotheker, wie die Abgabe genau ablaufen soll, so Buttle. Unklar sei etwa, wie sichergestellt werden soll, dass sich Berechtige die kostenlosen Masken nur einmal abholen. Anspruch auf drei kostenlose FFP2-Masken im Dezember sollen Menschen haben, die das 60. Lebensjahr vollendet oder eine der folgenden Erkrankungen oder Risikofaktoren haben: Asthma bronchiale, chronische Lungenerkrankung, chronische Herz- oder Niereninsuffizienz, Schlaganfall, Diabetes mellitus Typ 2, aktive, fortschreitende oder metastasierte Krebserkrankungen, eine Therapie, die die Immunabwehr beeinträchtigen kann, eine Organ- oder Stammzellentransplantation oder eine Risikoschwangerschaft. Für 2021 erhalten diese Risikopatienten Berechtigungsscheine für zwölf weitere Masken von ihrer Krankenkasse. jgz

Homeschooling statt Präsenzunterricht

Eine zusätzliche Belastung stellt der neue Lockdown auch für Eltern dar. Die meisten dürfen – im Gegensatz zum Frühjahr – selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder weiter in die Schulen schicken oder zu Hause unterrichten lassen. Als Vorsitzende des Stadtelternrates in Garbsen hat sich Daniela Kippnich für die Abmeldung ihren elfjährigen Sohnes vom Präsenzunterricht in der IGS Garbsen entschieden, auch wenn das eine zusätzliche Belastung bedeutet.

„Ich kümmere mich um das Homeschooling. Das bedeutet aber auch, dass sich meine Arbeit nach hinten verschiebt, manchmal sitze ich dann noch um 23 Uhr am Schreibtisch“, berichtet sie. Trotzdem fühle sie sich im neuen Lockdown besser vorbereitet als im Frühjahr. Die Entscheidung, ihr Kind vor Weihnachten nicht mehr in die Schule zu schicken, habe sie bewusst gefällt: „Frau Merkel hat es doch richtig gesagt: ,Ich möchte nicht, dass es für uns das letzte Weihnachten mit den Großeltern wird.‘ Und die Zahlen sind einfach zu hoch, das Risiko will ich nicht eingehen.“

Erste Schule in Garbsen bleibt geschlossen

Inzwischen verzichtet die Oberschule im Stadtteil Auf der Horst als erste in Garbsen komplett auf den Präsenzunterricht. Die Schülerinnen und Schüler seien von ihren Eltern abgemeldet worden – zumal gerade wieder ein neuer Infektionsfall an der Einrichtung bekannt geworden ist, berichtet Schulleiterin Claudia Schreyer. Lediglich am Montag und Dienstag müssen noch diejenigen Jungen und Mädchen erscheinen, für die Klassenarbeiten anstehen.

Danach beginnen nicht etwa die Ferien, sondern der Heimunterricht startet. „Der wird bis Ende der Woche so organisiert, dass die Schülerinnen und Schüler von den Lehrkräften Aufgaben erhalten, die sie zu erledigen haben“, sagt Schreyer. Schon jetzt erhalte sie viele Anfragen von Eltern, die wissen wollen, ab wann der Schulbetrieb wieder normal abläuft. Eine Antwort hat Schreyer nicht: „Leider wissen wir das ja auch nicht, weil dies unter anderem vom Infektionsgeschehen nach Weihnachten abhängt.“

Von Jutta Grätz und Gerko Naumann