Die musikalische Reihe Blues Time ist zurück am Rathaus: Am Wochenende, 19. und 20. Juni, stehen zwei Konzerte auf dem Programm – und für beide gibt es noch Karten. Den Auftakt macht am Sonnabend ab 20 Uhr die Band The Bluesanovas. Am Sonntag tritt die Gruppe Loopahead auf. Die personalisierten Eintrittskarten kosten 7 Euro pro Konzert, sie sind online auf www.garbsen.de/stadt-als-buehne erhältlich.

Die Blues Time ist in diesem Jahr Teil des Konzepts „Stadt als Bühne“. Das soll mit einigen Auflagen gewährleisten, dass die Kultur sicher und coronagerecht zurückkehren kann. Dazu gehört eine Begrenzung der Zuschauerzahl auf 70 pro Aktion. Der Zutritt zum Veranstaltungsgelände ist nur mit medizinischem Mund-Nasen-Schutz gestattet, teilt die Stadt Garbsen mit. Dieser kann am Sitzplatz abgenommen werden. Soweit verfügbar gibt es Restkarten an der Tageskasse.

Von Gerko Naumann