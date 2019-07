Garbsen-Mitte

Rau und zugleich gefühlvoll geht es am Freitag, 19. Juli, bei der Blues Time Garbsen zu. Die Band Delta Moon aus Atlanta bringt eine Kombination aus Southern Roots Rock, Mississippi Delta Blues und Americana auf die Bühne. Der Eintritt zum Konzert auf der Bühne am Südeingang des Rathauses ist frei, Beginn der Musikveranstaltung ist um 20 Uhr.

Delta Moon stehen nach Angaben der Organisatoren für Musikalität, staubige, raue Vokalstimmen, mitreißende Melodien und augenzwinkernde Texte. Diese Qualitäten haben Tom Gray den Titel des „Best Blues Songwriter of the Year“ beim begehrten „ Roots Music Award“ 2008 eingebracht. Auch die „International Blues Challenge“ in Memphis haben Delta Moon bereits einmal gewonnen. Nicht umsonst sei die Band immer wieder mit Größen wie den Rolling Stones, Fleetwood Mac oder den Allman Brothers verglichen worden, heißt es in der Ankündigung.

Wie immer sorgt das Bistrorante Spazzo für die Bewirtung. Sponsor des Freitagskonzertes ist das Globotel. Nähere Informationen zur Blues Time gibt es in der Kulturabteilung bei Detlef Kuckuck unter Telefon (0 51 31) 70 75 73 sowie nach einer E-Mail an detlef.kuckuck@garbsen.de.

Von Anke Lütjens