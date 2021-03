Schloß Ricklingen

Selbst gemalte Bilder, mit denen Kinder und Jugendliche die Trauer um einen verstorbenen Angehörigen zum Ausdruck bringen sind in einer Wanderausstellung zu sehen, die ab Sonntag, 21. März, in der Barockkirche in Schloß Ricklingen gastiert. Zum zehnjährigen Bestehen des Projekts Fuchsbau – eine Anlaufstelle für trauernde Familien in der Region Hannover im ambulanten Hospizdienst Aufgefangen – hat das Team um Mitarbeiterin Andrea Meyer diese Ausstellung konzipiert.

Die Ausstellung anlässlich des zehnjährigen "Fuchsbau"-Bestehens. Quelle: Torben Ritzinger

Die offizielle Eröffnung ist um 10 Uhr im Rahmen des sonntäglichen Gottesdienstes. Aufzeigen soll die Ausstellung, dass junge Menschen anders trauern als Erwachsene und Gefühle oft nur schwer in Worte fassen können. Kreativität und Farbe können bei der Trauer helfen. Die Bilder von Kindern und Jugendlichen im Alter von drei bis 20 Jahren sind kostenfrei zu Zeiten der offenen Kirche zugänglich: täglich von 11 bis 18 Uhr außer montags. Ausgestellt sind sie bis zum 30. April.

Von Torben Ritzinger