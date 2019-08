Berenbostel

Es sind ganz sicher historische Momente am Freitagabend in der Rudolf-Harbig-Halle in Garbsen-Berenbostel: Auf der Bühne stehen am Ende fast 80 Musiker, etwa die Hälfte von denen, die einen Teil dieser einzigartigen 25-jährigen Big-Band-Geschichte in Berenbostel mitgeschrieben haben. Sie spielen, sie feiern, s...