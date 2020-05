Berenbostel

Nach einem Sturz mit seinem Elektrofahrrad ist ein 63-jähriger Garbsener am Sonnabend in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann ohne Helm. Er war an einer Bordsteinkante hängengeblieben und gestürzt. Dabei zog er sich eine Platzwunde am Kopf zu. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Die Polizei prüft nun, ob der Fahrer fahruntüchtig war. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Von Linda Tonn