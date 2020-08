Altgarbsen

Der Fahrer eines Mercedes hat am Freitagabend betrunken die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen einen geparkten Wagen gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls stieß dieser gegen ein weiteres Auto. Wie Polizei Garbsen mitteilte, war sie am Freitag gegen 19.50 Uhr zur Unfallstelle in der Garbsener Schweiz unweit des Hotels Aubergine gerufen worden. Zeugen teilten mit, dass der Verursacher geflüchtet sei.

Polizei stellt 20-Jährigen

Vor Ort trafen die Beamten auf diverse Zeugen, die offenbar den Abend vor dem Hotel ausklingen ließen. Sie berichteten übereinstimmend, dass der Mercedes-Fahrer aus Richtung des Blauen Sees gekommen war und in die Straße eingebogen sei. Dabei geriet der Wagen außer Kontrolle und schob die beiden geparkten Fahrzeuge ineinander.

Anschließend war der Unfallverursacher geflüchtet und hatte sein Auto etwa 300 Meter entfernt geparkt. Er konnte schnell von den Beamten gestellt werden. Es handelte sich um einen 20-jährigen polnischen Staatsbürger, der mit 3,94 Promille unterwegs war. Es wurde eine Blutprobe entnommen, zudem musste der Mann seinen Führerschein abgeben. Der Schaden beträgt etwa 16.000 Euro.

Von Linda Tonn