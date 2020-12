Osterwald

Eine 30-jährige Autofahrerin aus Bad Oeynhausen ( Nordrhein-Westfalen) hat in der Nacht zu Sonnabend die Polizei in Garbsen beschäftigt. Zeugen meldeten zunächst gegen 1.20 Uhr eine Unfallflucht an der Hauptstraße in Osterwald Oberende. Dort war die Frau über eine Verkehrsinsel für Fußgänger gefahren und hatte ein Schild „abgeräumt“, wie die Polizei mitteilt. Die Zeugen folgten der Verursacherin in deren schwarzen Geländewagen daraufhin in Richtung Heitlingen.

Die Polizisten nahmen gleichzeitig die Verfolgung auf. Schon auf dem Weg meldeten die Zeugen die Spuren eines weiteren Unfalls. Beim Wenden hatte die Frau zwischen Heitlingen und Stelingen offenbar mit dem Heck ihres Autos einen Baum beschädigt. Nach einem weiteren Wendemanöver in der Nähe konnten die Beamten ihre Fahrt stoppen. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der Führerschein der 30-Jährigen wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen. Den Schaden schätzen die Ermittler auf rund 2500 Euro.

