Berenebostel

Am Freitagnachmittag haben zwei Polizeibeamte beobachtet, wie eine Autofahrerin auf der Langenhagener Straße gegen ein Verkehrszeichen und anschließend in die falsche Richtung in einen Kreisel fuhr. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Toyota gestoppt. Eine Kontrolle ergab, dass die 67-jährige Fahrerin aus Wernigerode betrunken war. Ein Atemalkoholtest fiel positiv aus und zeigte einen Wert von 1,5 Promille an. Die Frau durfte nicht weiterfahren und musste den Führerschein abgeben.

Der Schaden am Verkehrszeichen beläuft sich auf etwa 200 Euro, der Schaden am Fahrzeug auf 1000 Euro. Es wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Von Linda Tonn