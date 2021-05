Garbsen

Die fehlenden Krippen- und Kitaplätze in Garbsen dürften eines der wichtigsten Themen im anstehenden Wahlkampf werden. Das hat die leidenschaftliche Diskussion im Rat am Montagabend gezeigt. Gestritten wurde vor allem über Zahlen: Wie viele Betreuungsplätze fehlen denn nun tatsächlich in Garbsen? Sind es mehr als 1000 – wie die SPD mit einem Blick in die sogenannte Kindertagesstättenbedarfsplanung festgestellt hat? Oder sind es „nur“ 155 Krippen- und 171 Kindergartenplätze, so wie es in einer schriftlichen Antwort in der Verwaltung heißt?

Der Rat diskutiert über fehlende Krippen- und Kitaplätze in Garbsen. Quelle: Gerko Naumann

„Beide Zahlen sind zutreffend“, antwortete die zuständige Schul- und Sozialdezernentin Monika Probst, die selbst Bürgermeisterin werden will. „Nur haben wir auf der einen Seite Äpfel und auf der anderen Seite Birnen.“ Übersetzt bedeutet dieser Obst-Vergleich: Die rund 1000 fehlenden Plätze sind lediglich Planzahlen. Sie werden jährlich erfasst und geben an, wie viele Plätze theoretisch fehlen würden, wenn alle Eltern in Garbsen den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für ihr mindestens drei Jahre altes Kind in Anspruch nehmen würden.

„Auf uns kommen erhebliche Investitionen zu“

Das ist aber nicht der Fall, erklärte Probst. In der Realität – und so kommt die zweite Zahl zustande – haben eben etwas mehr als 300 Mütter und Väter nicht den gewünschten Platz in einer Krippe oder Kita für ihr Kind erhalten. Das gehe aus den Daten im sogenannten Kita-Portal hervor. Auch das sei natürlich deutlich zu viel, räumte Probst ein und kündigte den Politikerinnen und Politikern an: „Der Bedarf wird perspektivisch noch zunehmen. Da kommen noch weitere erhebliche Investitionen auf uns zu.“

Mit dieser Antwort gab sich der SPD-Bürgermeisterkandidat Claudio Provenzano nicht zufrieden. „Am Ende des Tages zählt doch nur, dass momentan Eltern vergeblich nach Plätzen suchen“, sagte er. Deshalb hatte seine Fraktion in einem Antrag unter anderem vorgeschlagen, eine Krippe in der ehemaligen Sparkassen-Filiale in Horst zu erreichten oder eine Wald-Kita zu gründen.

So einfach sei die Lösung leider nicht, entgegnete Bürgermeister Christian Grahl (CDU). „Es ist baurechtlich so gut wie unmöglich, auf die Schnelle ein Gebäude für die Bedürfnisse einer Kita umzubauen“, sagte er. Um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten, seien die gesetzlichen Hürden hoch. Auch Grahl sagte, dass der „ungedeckte Bedarf zu hoch“ sei.

Im Stadtteil Auf der Horst entsteht der Neubau der Kita Murmelstein. Quelle: Gerko Naumann

Grahl: Stadt baut eine Kita nach der anderen

Die Verwaltung habe aber viel unternommen und tue dies weiterhin, um Abhilfe zu schaffen. „Wir bauen eine Kita nach der anderen“, sagte Grahl und verwies unter anderem auf die Kita am Campus Maschinenbau und den Neubau der Kita Murmelstein im Stadtteil Auf der Horst. Trotzdem komme es vor, dass Kommunen nicht allen Eltern einen Platz für ihr Kind anbieten können. „Das ist bei uns im Augenblick so und daran wird sich auch bis zum nächsten Anmeldetermin leider nichts ändern“, sagte Grahl.

Keine guten Aussichten also für Eltern aus Garbsen. Zuletzt hatten sich Mütter und Väter aus Schloß Ricklingen und den umliegenden Ortschaften wegen der angespannten Betreuungssituation zusammengeschlossen. Sie starteten eine Unterschriftenaktion und fordern „den Ausbau der Krippen- und Kita-Plätze in Schloß Ricklingen zeitnah und bedarfsgerecht“.

Von Gerko Naumann