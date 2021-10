Sie gehören zu den Besten ihrer Zunft: 19 Gesellen aus ganz Niedersachsen haben sich beim Leistungswettbewerb der Baubranche im Campus Handwerk in Garbsen gemessen. Die Sieger fahren zum Bundesentscheid – oder vielleicht sogar bis nach Shanghai.

