Berenbostel

Der Wasserverband Garbsen-Neustadt (WVGN) warnt vor Betrügern. Diese geben sich offenbar als Mitarbeiter des Unternehmens aus, um sich Zutritt zu Häusern zu verschaffen. Ein solcher Fall habe sich in Berenbostel abgespielt, teilt Verbandssprecher Lars Burgdorff mit. „Hierbei gaben unbekannten Personen an, den Wasserzähler ablesen zu wollen“, sagt er. Der WVGN bittet deshalb um erhöhte Wachsamkeit.

Burgdorff weist darauf hin, dass die echten Mitarbeiter des Wasserverbandes immer einen Ausweis samt Foto bei sich tragen. Außerdem seien sie an den blauen Autos und der Arbeitskleidung mit Namensschild zu erkennen. „Geplante Arbeiten kündigen wir vorher per Anschreiben oder Aushang an“, versichert Burgdorff. Sollten Betroffene unsicher sein, ob sie einen echten Mitarbeiter des WVGN vor sich haben, erreichen sie den Verband unter Telefon (05137) 87990. Hinweise auf Betrüger nimmt die Polizei in Garbsen unter (05131) 7014515 entgegen.

Von Gerko Naumann