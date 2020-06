Berenbostel

In der Zeit von Mittwoch, 24., bis Sonnabend, 27. Juni, haben unbekannte Täter versucht, in eine Garage an der Theodor-Storm-Straße einzubrechen. Wie die Polizei Garbsen mitteilte, scheiterten sie allerdings am Garagentor. Mehrfach hatten sie versucht, es aufzuhebeln. Dabei entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Garbsen unter Telefon (05131) 701 4515 entgegen.

Von Linda Tonn