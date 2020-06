Berenbostel

Unbekannte haben zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 13 Uhr, den Zaun am Außengelände einer Firma am Heinrich-Nordhoff-Ring aufgeflext und sich so Zutritt verschafft. Wie die Polizei mitteilte, nahmen sie Kupferkabel im Wert von 5000 Euro mit. Die Beute transportieren sie vermutlich mit einem bereitstehenden Fahrzeug ab.

Die Polizei Garbsen sucht nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter Telefon (05131) 7014515 zu melden.

Von Linda Tonn