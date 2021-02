Berenbostel

Bei den augenblicklich winterlichen Temperaturen scheint die Eröffnung des neuen Hallen- und Freibades in Garbsen noch weit weg. Aber schon in wenigen Monaten sollen die Gäste des wieder aufgebauten Badeparks in Berenbostel ins Wasser springen können. „Die Arbeiten liegen im Zeitplan“, bestätigt Stadtsprecherin Christina Lange.

Derzeit sind die Arbeiter mit dem Innenausbau der künftigen Badehalle beschäftigt. „Der Ausbau der Decke ist weitgehend abgeschlossen“, sagt Lange. Das Hallenbad soll in Zukunft das ganze Jahr über geöffnet sein. Die Gäste können sich auf einige Attraktionen darin freuen. Dazu gehören fünf 25-Meter-Bahnen, eine Drei-Meter-Sprungplattform und ein Ein-Meter-Sprungbrett sowie ein Kursbecken mit höhenverstellbarem Boden, ein Babybecken und ein sogenanntes Attraktionsbecken mit Strömungskanal und Massagedüsen.

Die Decke in der Halle des Badeparks ist bald fertig. Quelle: Stadt Garbsen

Das andere Garbsener Schwimmbad, das Hallenbad am Planetenring, soll ebenfalls erhalten bleiben und sogar für 6 Millionen Euro saniert werden. Es ist derzeit wegen der geltenden Corona-Verordnung geschlossen.

Von Gerko Naumann