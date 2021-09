Berenbostel

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) in Berenbostel ist am Dienstagvormittag nach einem Feueralarm evakuiert worden. Der Brand ging gegen 11 Uhr von einer Mädchentoilette im Mensagebäude der Schule aus, berichtete Einsatzleiter Florian Dettmer von der Feuerwehr Berenbostel. Als die Helfer wenige Minuten nach dem Sirenenalarm an der Schule eintrafen, hatten bereits alle Personen das Gebäude verlassen und hielten sich auf dem Schulhof auf.

Zur Galerie Eine brennende Rolle Toilettenpapier hat zu einem Feueralarm im Geschwister-Scholl-Gymnasium in Berenbostel geführt. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell, das Gebäude wurde evakuiert.

Ein Hausmeister der Schule zeigte den Ehrenamtlichen den schnellsten Weg zur brennenden Toilette. Dort konnten sich zunächst nur Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten hineinwagen. „Der Bereich war komplett verqualmt. In einer Toilette sahen sie dann die brennende Klorolle“, sagte Dettmer.

Feuerwehr löscht mit Toilettenspülung

Die löschten die Helfer auf die denkbar einfachste Weise – indem sie mehrfach die Toilettenspülung betätigten. Anschließend belüfteten sie den Bereich. „Der beißende Gestank wird noch ein paar Tage zu riechen sein, und die Mädchentoilette bleibt vorerst gesperrt“, sagte Dettmer – bevor die etwa 30 Helfer der Feuerwehren aus Berenbostel, Stelingen und Heitlingen den Einsatz beendeten.

Schulleiter Volker Herholt war vor allem froh, dass niemand verletzt wurde. Zum Zeitpunkt des Alarms unterrichtete er selbst einen Geschichte-Leistungskurs im betroffenen Gebäude. Zunächst seien alle von einer Übung ausgegangen, als der Alarm losging, sagte er. „Die Evakuierung hat super geklappt, alle sind ruhig geblieben“, sagte der Schulleiter lobend. Mehr als 400 Menschen hätten die Schule innerhalb weniger Minuten verlassen.

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Beamtinnen der Polizei Garbsen achteten darauf, dass niemand das gesperrte Gebäude betrat. Anschließend begannen sie mit den Ermittlungen wegen möglicher Brandstiftung – oder wie es juristisch korrekt heißt: wegen Sachbeschädigung durch Feuer.

Von Gerko Naumann