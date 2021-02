Berenbostel

Unbekannte sind in eine Lagerhalle eines holzverarbeitenden Unternehmens an der Dieselstraße in Berenbostel eingebrochen. Den Tatzeitpunkt schränkt die Polizei in Garbsen ein auf Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 8 Uhr. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich um mindestens zwei Täter handelt, die vermutlich ein Fahrzeug zum Abtransport ihrer Beute dabei hatten.

Die Einbrecher beschädigten zunächst einen Zaun. Anschließend bearbeiteten sie die Hallenwand mit einem Trennschleifer. Aus der Halle nahmen sie mehrere teure Maschinen mit. Den genauen Wert können die Ermittler noch nicht beziffern.

So erreichen Zeugen die Polizei in Garbsen

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Diese melden sich in der Inspektion in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515. Die Polizeistation Berenbostel ist tagsüber unter Telefon (05131) 463190 zu erreichen.

Von Gerko Naumann