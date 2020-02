Beratungsstelle für Frauen in Garbsen bekommt mehr Personal

Auf der Horst

Das Beratungsangebot der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) für Frauen in Garbsen und Seelze wird ausgeweitet. Die Frauenberatungsstelle am Planetenring wird personell aufgestockt, zudem gibt es offene Sprechstunden, teilte die AWO mit. Das mache eine verbesserte finanzielle Förderung durch die Region Hannover sowie die Städte Seelze und Garbsen möglich.

Neu im Team ist Franziska Albers. Die studierte Sozialpädagogin wird nun wie ihre Kollegin Katharina Krüger telefonisch die gesamte Woche für Beratungsgespräche erreichbar sein. „Frauen, die sich Beratung wünschen, können auch ohne Anmeldung dienstags von 10 bis 12 Uhr in die Sprechstunde kommen“, sagt die 28-Jährige.

Kostenlose Beratung für Frauen

Die Beratungsstelle ist für alle Frauen zugänglich, die Unterstützung in schwierigen Lebenslagen und Krisensituationen benötigen: bei Konflikten, familiären Belastungen, Trennung und Scheidung oder in existenziellen und finanziellen Notlagen. Außerdem finden Frauen mit seelischen, körperlichen und sexualisierten Gewalterfahrungen Hilfe. „Wir beraten parteilich, kostenlos und auf Wunsch auch anonym“, so Albers. Das Angebot gibt auch für Angehörige und Fachkräfte.

Erreichbar ist Albers unter Telefon (0179) 4493417, ihre Kollegin Katharina Krüger unter (0152) 09895671. Die Beratungsstelle in Garbsen befindet sich im Mädchen- und Frauenzentrum am Planetenring 10, in Seelze am Rathausplatz 3.

Von Linda Tonn