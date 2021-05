Auf der Horst

Seit 14 Monaten leistet das Personal in Alten- und Pflegeheimen seine Arbeit unter extremen Bedingungen. Benno Blings, Leiter des Wilhelm-Maxen-Hauses in Auf der Horst, hat den internationalen Tag der Pflege am 12. Mai zum Anlass genommen, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seinen Dank auszusprechen. „Wenn nicht jetzt, wann dann sollten wir dem Personal, den Menschen in Gebäudereinigung, Wäscherei, Großküche und Haustechnik Dank sagen“, so Blings. Alle hätten vor allem während der Corona-Pandemie an sieben Tagen in der Woche und 24 Stunden am Tag Großartiges geleistet.

Normalerweise würde an diesem Tag im Wilhelm-Maxen-Haus gefeiert, sagt Blings. „Das Event muss aufgrund der aktuellen Lage auf die Sommermonate verlegt werden.“

Der Internationale Tag der Pflege wird jährlich am 12. Mai begangen. Der Tag erinnert an den Geburtstag der britischen Krankenpflegerin und Pionierin der modernen Krankenpflege, Florence Nightingale.

Von Linda Tonn