Schloß Ricklingen

Im Wintergarten von Manfred Jänsch in Schloß Ricklingen wurde es in den vergangenen Tagen spannend: „Jeden Tag beim Frühstück hat meine Frau geschaut, ob es bald losgeht“, erzählt der 77-Jährige. Was er meint, ist ein außergewöhnliches Naturspektakel. Sein mehr als zwei Meter hoher Kaktus – eine Königin der Nacht – hatte dicke Blütenknospen entwickelt. Wenn diese aufgehen, blühen sie in einem Durchmesser von knapp 40 Zentimetern. Allerdings nur einmal im Jahr – und zwar in der Nacht.

Enkel kommt um Mitternacht

Jänsch weiß, wann es soweit ist: „Wenn die Blätter sich ein wenig von der Knospe ablehnen, dann setzt sie zum Blühen an.“ In den ersten Jahren sei er noch die ganze Nacht aufgeblieben, sagt er. Mittlerweile ist er gelassener: „Mein Enkel ist um Mitternacht gekommen und hat Fotos gemacht. Dann habe ich mich schlafen gelegt.“ Morgens gegen 9 Uhr war dann auch schon wieder alles vorbei. Die Blüte begann langsam sich zu schließen.

Die Blüte hat einen Durchmesser von knapp 40 Zentimetern. Quelle: Manfred Jänsch

Mit einem Wattestäbchen hat der Schloß Ricklinger den Blütenstaub abgenommen und den sogenannten Stempel der Pflanze bestäubt. In der Natur wäre das die Aufgabe von Fledermäusen. Sie sorgen dafür, dass sich an der Stelle der Blüten Früchte entwickeln. Wenn alles gut läuft, wird Jänsch saftige Drachenfrüchte – oder auch Pitahaya – ernten können.

Kaktus kommt aus Brasilien

Sechs Blüten hatte sein Kaktus in diesem Jahr schon. „Das denkt man gar nicht. Wenn man ihn so anschaut, sieht er ja eigentlich gar nicht so besonders aus“, sagt der Schloß Ricklinger, der in seinem Wintergarten zahlreiche Kakteen und Palmenpflanzen von seinen Reisen mitgebracht hat. Hier ein Kaktus aus Spanien, dort ein sogenannter Elefantenfuß aus Dubai. Seine Königin der Nacht hat Jänsch als kleinen Steckling aus Brasilien eingeflogen.

So sieht die Königin der Nacht kurz vor dem Blühen aus. Quelle: Manfred Jänsch

„Als ich die Pflanze das erste Mal gesehen habe, habe ich mich gefragt, warum die Blüten so traurig an dem Kaktus hängen“, sagt Jänsch. Dann hat er recherchiert und herausgefunden, dass der Kaktus nur nachts blüht. „Dass daraus auch Früchte wachsen, die man essen kann, war mir auch neu.“ Mittlerweile hat sich Jänsch einiges an Wissen angelesen und sich zu einem Experten im Umgang mit Kakteen entwickelt.

Seine vierjährige Enkelin sei begeistert von der Königin der Nacht, sagt er. „Sie freut sich schon darauf, die Früchte zu probieren.“

