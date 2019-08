Schloß Ricklingen

Eine Strandparty mitten in Garbsen? Ja, das geht. Am Freitag, 30. August, steigt eine Beachparty rund um den Blauen See. Bei Künstleragent und Partyorganisator Oliver Bensmann wächst die Vorfreude: „Das Wetter soll super werden und die Lage am Blauen See ist ohnehin optimal“, sagt er.

Der Chef der Agentur Die Entertayner rechnet mit mehr als 1000 Besuchern. Für das Programm hat er sich einiges überlegt: Es gibt Cocktailbars, Gegrilltes und Streetfood und dazu ein Unterhaltungsangebot mit Tanzshows und Walking Acts. Für die Musik ist unter anderem DJ Nervous zuständig, der auch im Club Zaza in Hannover auflegt.

Einlass ist ab 19 Uhr, die Party beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro inklusive eines Begrüßungsgetränks. Parken ist ab 19 Uhr kostenlos. Karten gibt es im Vorverkauf bei Azzurro Beach, Am Blauen See 119, an der Abendkasse und im Internet auf www.ticketticker.de.

Von Gerko Naumann