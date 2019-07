Berenbostel

Unerwartete Schwierigkeiten auf der Baustelle Badepark: Ein Großteil der Spundwand rund um die Baugrube lässt sich nicht tief genug in die Erde treiben. Die Stadt muss umdisponieren, lässt vier Brunnen setzen und hofft.

Mergel versperrt den Weg zum Ton

Die Spundwand hat die Aufgabe, Wasser aus oberen Schichten aus der Baugrube auszusperren. Die Stadt hat den Boden untersuchen lassen. In 17 bis 22 Metern Tiefe sind Gutachter auf die mächtige Tonschicht gestoßen, die unter weiten Teilen Garbsens zu finden ist. Der Ton ist nahezu wasserundurchlässig. Setzt die Spundwand auf dem Ton auf, gilt die Baustelle als dicht. Jetzt versperrt Mergelgestein den Weg der Wand in den Boden.

Wand ragt aus dem Boden

Kurz nach Beginn der Arbeiten stießen die Tiefbauer auf den steinernen Widerstand. Einige der 17 bis 22 Meter langen Wandprofile ragen bis zu drei Meter über die Oberkante der Baustelle. Und jetzt? „Jetzt setzen wir – wie geplant – vier Brunnen, um die Baugrube trocken zu halten“, sagte Garbsens Hochbauchef Hans-Jürgen Menzel vergangene Woche. „Merken wir über die Brunnen, dass unter der Wand kein Wasser in die Baugrube sickert, ist alles gut, und wir können weitermachen.“ Seit Freitag laufen die Pumpen, und Gutachter haben der Stadt bestätigt, dass das Mergelgestein wie eine Dichtung funktioniert.

Wäre das nicht so gewesen, hätte die Stadt die Profile wieder aus dem Boden ziehen lassen müssen. Ein Erdbohrer hätte den Weg durch den Mergel frei gemacht. Danach wären die Profile wieder bis zur Oberkante in den Boden gerüttelt worden – und wären für alle Zeit da geblieben. Mergel und Ton hätten sich während der Bauzeit so fest an die Spundwand geheftet, dass ein Herausziehen nicht mehr möglich ist. Adhäsion nennen das die Fachleute.

Entwarnung Anfang dieser Woche

Das hätte den Preis schon am Anfang der Arbeiten nach oben getrieben. Eine Tonne Baustahl liegt nach Menzels Angaben bei rund 800 Euro, 550 Tonnen werden verbaut. Die Rechnung hatte Menzel schon fast aufgemacht, als Anfang dieser Woche die Entwarnung kam: Aller Voraussicht nach bleibt alles dicht, auch nach einer Woche Starkregen. Zur Not wird rund um die Uhr gepumpt. Aber auch das kostet Geld: Die Stadtentwässerung Garbsen erhebt wie bei jedem Haushalt Gebühren für jeden Kubikmeter Wasser. „Darum wollen wir jetzt so schnell wie möglich mit dem Rohbau beginnen“, sagte Menzel. „Je länger es trocken bleibt, desto besser.“

Rohbau soll schnellstmöglich starten

Wie ist der aktuelle Stand auf der Baustelle? Ein Großteil des Tiefgeschosses unter dem neuen Hallenbad ist ausgehoben. Für das Becken und den Bereich unter dem Sprungturm muss der Bagger jetzt noch zwei Meter tiefer ausschaufeln. Damit wäre der natürliche Grundwasserspiegel erreicht. Dank der Pumpen sinkt dieser Wasserstand derzeit. „Wir können jetzt den Rest des Bodens abfahren“, sagte Menzel. Mitte August wird sich die Tiefbaufirma auf der Baustelle einrichten und unter anderem zwei Kräne aufstellen. Weil der Untergrund aus Torf und Schluff so weich ist, braucht es selbst für die Kräne ein mächtiges Schotterfundament. Steht das Arbeitsgerät, beginnen noch im August die eigentlichen Bauarbeiten.

Von Markus Holz