Osterwald

Die Besucher des Schützenfestes in Osterwald Unterende dürfen sich auf weitere Ballermann-Prominenz freuen: Außer dem ehemaligen Deutschland-sucht-den-Superstar Kandidaten Menderes Bagci wird am Sonnabend, 15. Juni, auch Alfred Zucker auf der Bühne stehen. Das gab der Schützenverein Osterwald Unterende als Ausrichter der Mallorca-Party bekannt.

Alfred Zucker lebt seit Kurzem selbst in Osterwald, teilt Hans-Joachim Spintge vom Schützenverein mit. Der Sänger steht seit September 2018 mit Kollegen wie Mickie Krause, Lorenz Büffel und Ikke Hüftgold auf der Bühne. Sein Song „Popöchen“ wird regelmäßig auf Ballermann-Partys gespielt.

Hier gibt es Karten

Der Kartenvorverkauf läuft. Die Tickets für die Mallorca-Party am Sonnabend im Festzelt an der Straße Zum Jagdschloß kosten im Vorverkauf 10 Euro, an der Abendkasse 12 Euro und sind beim Edeka-Markt in Unterende, bei der Post am Gießelmannhof in Oberende sowie bei Wolsdorff im Real-Markt in Garbsen-Mitte erhältlich. Das Unterender Schützenfest beginnt bereits am Freitag, 14. Juni. Ab 19.30 Uhr legen die Unterender DJs Dolfi und Ömmes auf.

Auch Menderes Bagci kommt nach Osterwald. Quelle: SP

Von Gerko Naumann