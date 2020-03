Stand von Bäckerei Marquardt steht sonntags in Frielingen

Schloß Ricklingen/Frielingen

Wer in Frielingen sonntags frische Brötchen kaufen will, kann das ab Sonntag, 15. März, auf dem Hof von Familie Bormann, Bürgermeister-Wehrmann-Straße 10, tun. Die Schloß Ricklinger Bäckerei Marquardt stellt dort von 8 bis 10 Uhr einen mobilen Verkaufsstand auf. „Wir haben eine Verkaufsstelle in der Region aufgegeben“, sagt Inhaber Thomas Marquardt. „Daher hatten wir Kapazitäten frei.“

Brötchen , Brot und Kuchen

An dem neuen Bäckerstand bekommen die Frielinger Brötchen, aber auch Obstkuchen und mehrere Brotsorten. „Weil die Supermärkte sonntags in der Regel geschlossen sind, laufen die Verkäufe am Sonntag gut“, sagt Marquardt, der neben seiner Bäckerei in Schloß Ricklingen Verkaufsstände auf Wochenmärkten in Hannover und der ganzen Region betreibt.

Auch in Osterwald war der Steinofenbäcker schon mit seinem rollenden Laden –der Wochenmarkt dort ist allerdings gescheitert. Quelle: Jutta Grätz (Archiv)

Sonntags verkaufen Mitarbeiter in der Filiale in Schloß Ricklingen am Lönsweg sowie in Dedensen, Kolenfeld und Seelze-Süd. Marquardt backt bereits in dritter Generation: 1993 hat er die Bäckerei von seinem Vater übernommen. 1934 hatte sein Großvater die Bäckerei/Konditorei mit Eisherstellung an der Straße Im Dorfe gegründet.

