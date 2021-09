Berenbostel

Im Mai 2019 war Baubeginn mit dem symbolischen ersten Spatenstich – jetzt ist der Neubau des Badeparks in Berenbostel endlich fertig. Der reguläre Betrieb beginnt am Sonntag, 12. September, teilt die Stadt Garbsen mit. Ab dann gelten folgende Öffnungszeiten: montags von 12 bis 22 Uhr, dienstags bis freitags von 7 bis 22 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Letzter Einlass ist jeweils eine Stunde vor Ende der Öffnungszeit. Die Eintrittspreise finden Interessierte online auf der Seite www.garbsen.de/badepark.

Lesen Sie auch: „Auf der Zielgeraden“: So sieht es im Badepark in Berenbostel aus

Noch vor der offiziellen Eröffnung können einige Garbsenerinnen und Garbsener den Badepark kostenlos testen. Es gibt allerdings nur noch wenige Restkarten, die für Freitag, 10. September, 11 bis 13 Uhr, gelten. Sie sind auf www.garbsen.de/anbaden erhältlich. Pro Person können maximal fünf Tickets gebucht werden.

Lesen Sie auch: 3G-Regel: Wie gehen Fitnessstudios, Hotels und Co künftig mit Ungeimpften um?

Für den Einlass ins Schwimmbad gilt neben einer bestätigten Reservierung, die in Papierform oder auf dem Handy vorgezeigt werden muss, die 3-G-Regel. Nur Geimpfte, Genesene und am selben Tag Getestete dürfen ins Bad und müssen entsprechende Nachweise vorzeigen. Die generelle Testpflicht gilt nicht für Kinder und Jugendliche, die unter sechs Jahre sind beziehungsweise noch nicht eingeschult sind sowie für Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen des verbindlichen Testkonzepts in den Schulen regelmäßig getestet werden. Weitere Fragen beantworten die Verantwortlichen nach einer Mail an badepark@garbsen.de.

Von Gerko Naumann