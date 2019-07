Berenbostel

Der Zeitplan ist genau getaktet: In rund 22 Monaten soll der neue Badepark in Berenbostel fertig sein, die Eröffnung ist für Anfang Juni 2021 geplant. Derzeit laufen die Spezialtiefbauarbeiten auf vollen Touren. Auf einer Länge von 265 Metern lässt sich schon der Grundriss des neuen Hallenbades erkennen, denn alle 228 Spundwände, und damit rund 550 Tonnen Stahl, stehen schon: Mitarbeiter der Firma Heidorn haben sie mit einer Spezialpresse und einem besonderen Vibrationsverfahren in den Boden gerammt. Die bis zu 18 Meter langen Spundwände verhindern, dass seitlich Wasser in die Baugrube dringt.

Die rostfarbenen Metallstelen muten ein wenig an wie moderne Skulpturen: Während manche der Spundwände mit dem Niveau des Bodens abschließen, ragen andere meterhoch aus der Baugrube. „Der Baugrund ist hier sehr unregelmäßig und der Bodenhorizont aus Ton ist hier sehr dicht“, erklärt Tobias Wölke, Projektleiter der Firma Heidorn. „Daher haben wir auch für die Spundwände unregelmäßige Längen wählen müssen und auch eine mehr gebraucht als geplant.“

In der dritten Juliwoche lässt das Unternehmen Wasser abpumpen, das aktuell unter der Baugrube steht – bis zu einer Tiefe von 50 Metern im Boden. „Dafür richten wir an allen vier Ecken Brunnen ein“, kündigt Wölke an. Ende Juli soll die Baustelle an die Firma übergeben werden, die den Rohbau des neuen Hallenbades ausführt. Vorher werde an der Baugrube noch eine Absturzsicherung angebracht, versichert der Projektleiter.

Grundsteinlegung im Oktober

„Das Rohbau-Unternehmen wird voraussichtlich Ende Juli/Anfang August mit dem Einrichten der Baustelle beginnen“, sagt Hans-Jürgen Menzel, Leiter des Fachbereichs Hochbau bei der Stadt Garbsen. Danach gehen die Erdarbeiten weiter, die Baugrube wird bis auf Unterkante der Schwimmbecken ausgekoffert und die Sohlplatte für die Schwimmbecken betoniert. Die Grundsteinlegung sei für Mitte bis Ende Oktober geplant, sagt Menzel. „Die Arbeiten liegen im Zeitplan.“

Voraussichtlich Ende Januar 2020 soll der Rohbau des Badeparks stehen. Kurz darauf beginnen die Arbeiten für das Dach der Schwimmhalle. „Das Richtfest ist für Mitte Juni 2020 vorgesehen“, sagt Menzel. Bis Mitte September 2020 soll der Bau der Fassade der Schwimmhalle abgeschlossen sein, anschließend beginnt der Innenausbau. Auch die Arbeiten für das Freibad sollen schon im Sommer nächsten Jahres starten. Zuerst werden das Vordach, die Lagergebäude sowie der Zugang zum Freibad sollen Mitte Juni erstellt, danach folgt der Bau des neuen Außenbeckens aus Edelstahl und des Aufsichtsturms. Und ab Mitte August 2020 werden die Außenanlagen des Badeparks gestaltet.

Von Jutta Grätz