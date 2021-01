Heitlingen/Wedemark

Ein Schaden in Höhe von soll nach erster Schätzung der Polizei bei einem Unfall in Heitlingen entstanden sein. Dort hatte ein BMW-Fahrer aus der Wedemark in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war in den Unterstand der Bushaltestelle Vor den Höfen geschleudert.

Nach Polizeiangaben kam der 38 Jahre alte Wedemärker am Sonnabend, 2. Januar, gegen 22.15 Uhr aus Richtung Stelingen und durchfuhr die scharfe Linkskurve hinter dem Ortseingang. Nach der Aussage des Fahrers kam ihm plötzlich ein Fahrzeug entgegen. Dessen Fahrer habe vor der Kurve zu weit nach links ausgeholt und seine Fahrspur geschnitten. Der BMW-Fahrer sei nach rechts ausgewichen.

BMW schleudert gegen Wartehäuschen

Dabei sei sein Wagen gegen den Bordstein gefahren und ins Schleudern geraten. Der BMW kollidierte schließlich mit dem Buswartehäuschen an der Gegenfahrbahn. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein Träger der Haltestelle ist eingeknickt, das Dach ist verbogen, die Scheibe liegt zersplittert am Boden. Den Schaden schätzte die Polizei am Sonntag auf 5000 Euro, den am Wagen auf 4000 Euro.

Die scharfe Kurve an der Zufahrt der Straße Vor den Höfen ist vor allem im Dunklen ein Gefahrenpunkt. Wer dort seine Geschwindigkeit nicht anpasst, geht hohes Risiko ein. Unter anderem war dort 2016 ein Wagen ins Schleudern geraten und hatte das Gedenkhaus zur 800-Jahr-Feier zerstört.

Von Markus Holz