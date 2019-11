Meyenfeld

Die Bundesstraße 6 ( Bremer Straße) wird in den kommenden Tagen wegen Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn mehrfach in Richtung Hannover gesperrt. Die Sperrung gilt für den Bereich zwischen der Kreuzung mit der Schützenstraße und der Kreuzung mit der Gutenbergstraße.

Kein Durchkommen ist laut der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in der Nacht von Donnerstag, 14. November, 19 Uhr, bis Freitag, 15. November, 5 Uhr. Der Verkehr in Richtung Hannover wird über die Molkereistraße, Knoppelknechtsdamm und Phillip-Reiss-Straße umgeleitet.

Von Sonnabend, 16. November, 22 Uhr, bis Montagmorgen, 18. November, 5 Uhr wird die B6 im beschriebenen Bereich erneut gesperrt, da in diesem Zeitraum aufwendige Fahrbahnsanierungen im Kreuzungsbereich durchgeführt werden.

Kreuzung an Gutenbergstraße gesperrt

Für die Dauer der Bauarbeiten am kommenden Wochenende können Autofahrer in beiden Fahrtrichtungen nicht von der B6 in die Gutenbergstraße abbiegen. Verkehrsteilnehmer, die von der Phillip-Reiss-Straße zur B6 fahren, können dort nur in Fahrtrichtung Nienburg abbiegen. Wer von der Gutenbergstraße kommt, kann nur in Richtung Hannover abbiegen.

Entsprechende Umleitungsstrecken werden laut der Straßenbaubehörde ausgeschildert.

Auch die Busse der Linie 440 sind von der Sperrung betroffen. Wie Regiobus mitteilte, entfallen in der Zeit von Sonnabend, 16. November, 22 Uhr, bis Montag, 18. November, 5 Uhr, in Fahrtrichtung Neustadt die Haltestellen Meyenfeld/Erlenweg, Meyenfeld/Im Bleeke und Meyenfeld/ Leistlinger Straße. Ersatzweise wird die Haltestelle Meyenfeld/ Schützenstraße der Linie 421 bedient.

In Fahrtrichtung Marienwerder bedient die Linie laut Regiobus 440 den regulären Fahrweg.

Von Linda Tonn