Heitlingen

Der Heitlinger Herbst feiert sein 30-jähriges Bestehen. Das wollen die Macher des privaten Arbeitskreises – Günter Tegtmeyer, Dieter Albrecht und weitere Mitstreiter – an sechs Abenden und mit famosen Künstlern und ihrem Publikum feiern. Den Auftakt gestalten B.B. and The Blues Shacks am Freitag, 6. Septe...