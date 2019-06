Berenbostel

Ein Auto ist am Donnerstagnachmittag in der Zeit von 14 bis 16 Uhr an der Osterwalder Straße in Berenbostel gestohlen worden. Der schwarze Toyota-Geländewagen war in einem Carport vor dem Wohnhaus des Besitzers verschlossen abgestellt. Der Wagen hat einen Wert von rund 20.000 Euro. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon (05131) 7014515 mit der Polizeiinspektion Garbsen in Verbindung zu setzen.

Von Anke Lütjens