Parkour – das ist mehr, als von Mauer zu Mauer zu hüpfen, von Stange zu Stange zu hangeln und sich auf dem Boden zwischen Hindernissen vielleicht mal abzurollen wie ein Stuntman im Anfangsstadium. Parkour ist – laut Trainer Stefan Pape aus Berenbostel – „sich einen eigenen Weg zu suchen“, seine eigene Kraft, den eigenen Körper, seine Balance „zu spüren“ und ganz konzentriert bei sich zu sein. Das will er heute auf dem Garbsener Parkourpark neben der Grundschule Saturnring auf der Horst den Schülern einer dritten Klasse zeigen – und mir, einem 41-jährigen Redakteur, der seine sportlichen Jahre eigentlich schon hinter sich gelassen hat. Doch die metallenen Stangen, die schrägen, gestuften und hohen Betonwände haben eine spürbare Anziehungskraft auch auf mich. Einmal noch wie ein Kind über den Parkour hüpfen, klettern oder schwingen. So schwer kann das doch nicht sein, oder?

Parkour ist eine Sportart, bei der es nicht um Leistung geht. Es zählt der Spaß an der Bewegung, sagt Trainer Stefan Pape. HAZ/NP-Redakteur Simon Polreich hat mitgemacht.

„Ich will, dass ihr euch komplett konzentriert“, sagt Pape, ein sportlicher 48-jähriger Pädagoge, der zu Hause in Berenbostel täglich auf der Mauer im Garten Parkour praktiziert. Und seine Kenntnisse dienstagnachmittags im Park an Kinder und Erwachsene weitergibt. „Ihr müsst konzentriert sein, sonst fallt ihr nachher aus 2,50 Höhe von der Mauer“, warnt er mit sanfter Stimme und zeigt auf das Hindernis hinter ihm. „Das hier ist kein Spielplatz.“ Die Drittklässler hängen jetzt schon an seinen Lippen.

Erst mal aufwärmen. Augen zu, atmen und dehnen: Stefan Pape macht es vor – Redakteur Simon Polreich nach. Quelle: Gerko Naumann

Sein Training fängt der Traceur (so nennen sich Parkour-Sportler) mit Atemübungen und leichten Dehnungen an. Das erinnert mich an den Yoga-Anfängerkurs, den ich vor Jahren mit meiner Frau besucht habe. „Augen zu. Hände in die Hüften. Langsam ein- und ausatmen“, instruiert Pape. „Versucht ganz gerade zu stehen.“ Die Yoga-Anleihen nimmt der Coach nicht nur als Konzentrationshilfe für die folgenden Parkourübungen mit auf, sondern auch aus pädagogischer Sicht, erklärt er. Zur Ruhe kommen hilft ja immer – vor allem aber beim Lernen. „Das könnt ihr gerne auch im Unterricht mal mit einbauen“, sagt er in Richtung der Klassenlehrerin.

Zu viel Ruhe ist aber auch nicht gut. „Hat jemand die Hände in den Taschen, machen wir alle Liegestütze“, warnt der Trainer, als er einen unaufmerksamen Schüler erwischt. „Runter und laut mitzählen – bis zehn.“ Den Kindern macht das auch noch Spaß, merke ich, nach der bereits zweiten Strafeinheit. „Wir schaffen heute noch hundert“, flachst der Trainer, während ich mir die bereits schweren Oberarme massiere.

Wer sich nicht konzentriert – muss runter für zehn Liegestütze. Quelle: Gerko Naumann

Nun geht es auf die Ballen – und damit zu den Basics von Parkour. Wir wippen. Warum, erklärt Pape. „Wer springt und platt auf dem ganzen Fuß landet, verliert seine ganze Energie und kann sie nicht mitnehmen, um von einem Hindernis aufs nächste weiterzuspringen.“ Das wird zunächst auf dem Boden geübt. Ein Prinzip, dass für das gesamte Parkourtraining gilt. Sind zwei Hürden zu weit auseinander, misst man die Distanz mit den Füßen ab und übt ebenerdig.

Jetzt also Hüpfen – erst von Bodenplatte zu Bodenplatte, dann vom Boden auf die Beeteinfassung, dann auf die Sandsteinblöcke, auf die Beeteinfassung und wieder zurück – und immer so weiter, bis wir schließlich auf den ersten niedrigen Hindernissen angekommen sind.

Auf den Bodenplatten werden die ersten Präzisionssprünge geübt. Quelle: Gerko Naumann

Es gehört durchaus ein klein wenig Mut dazu von einer Strebe zur anderen zur Springen, das merke ich erst, als ich auf dem Gerät aus Metall stehe. Klar, es ist nur wenige Zentimeter überm Boden. Doch auch sie reichen für den Bänderriss. Also: Konzentration.

Mit kleinen Hindernissen fängt der Traceur an. Auch hier gilt: konzentrieren, sonst kann man schnell umknicken. Quelle: Gerko Naumann

Die Drittklässler sind dagegen kaum zu bremsen, nehmen schnell auch große Hürden. Doch es kommt auf die Technik an. Vor allem, wenn es eine Mauer hoch geht. „Nicht mit dem Knie gegen die Wand“, betont Pape. „Sondern mit dem Fuß dagegen stemmen und dann ganz schnell nach oben abstoßen.“ Bei flacheren Mauern kann das zweite Bein als Stütze gegen die Mauer gestemmt werden. Auch diese erstaunlich effektiven Tipps setzen die Kids superschnell um.

Von Louis (7) kann man sich eine Scheibe abschneiden. Quelle: Gerko Naumann

Das macht Mut, auch mir. Nach ein paar Übungen erklimme ich die höchste Mauer auf dem Parkour. Rauf ist dabei weniger das Problem – auch wenn es noch an der Eleganz eines Traceurs mangelt. Aber runter? Einfach die Betonwand wieder herunterschlittern ist ja nicht im Sinne des Erfinders. „Du kannst die Stangen vor dir nehmen“, schlägt Pape vor. Die Augen der Drittklässler liegen erwartungsvoll auf mir.

Ich schlucke, hechte vorsichtig von der Mauer an eine Stange auf Fußhöhe vor mir, schwinge irgendwie im Halbkreis von der Mauer weg und lande mit etwas Rückenlage (und etwas Glück) wohlbehalten auf den Füßen.

Nur Mut: Auf dem 2,50 Meter hohen Parkour-Element kostet der Abgang schon etwas Überwindung. Quelle: Gerko Naumann

Die Kinder applaudieren. Ich winke freundlich und bin vor allem froh, dass es gut gegangen ist. Das ist kein Spielplatz – die Worte von Pape kommen mir wieder in den Sinn.

Er selbst sagt mir später, dass er nicht mehr auf die 2,50-Meter-Mauer geht, seit er sich einen Bänderriss zugezogen hat. „Ich seitdem habe eine Blockade im Kopf“. Der Parkour lässt ihn trotzdem nicht los. Und um höher, besser, schneller geht es dabei sowieso nicht, sondern um den ganz eigenen Weg. Er lebt für diesen Sport, der so viel mehr sein kann, als einfach nur von Hindernis zu Hindernis springen.

Parkour in Garbsen Der Garbsener Parkourpark an der Grundschule Saturnring (Auf der Horst) wurde 2019 als erster seiner Art in der Region Hannover errichtet. 250.000 Euro hat die Stadt für die Stangen, Mauern und Geräte, den weichen Boden und die Gestaltung der Anlage ausgegeben. Die Anlage wird seitdem von Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen ausgiebig genutzt. Von Beginn an bietet Stefan Pape, der bei der Stadt Bereich Jugend und Integration arbeitet, dort und in der Halle der IGS Parkour für Anfänger an. Allerdings musste das Training coronabedingt lange pausieren. Dienstags ab 16 Uhr bringt er Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen Tricks und Techniken bei. Interessenten können vorbeikommen oder sich bei ihm melden, unter stefan.pape@garbsen.de oder unter Telefon (0172) 3 20 30 24.

Von Simon Polreich