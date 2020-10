Auf der Horst

Seit Mitte März war die fünfte Etage im Seniorenzentrum Wilhelm-Maxen-Haus in Auf der Horst verwaist – in diesem Bereich sind die acht Zimmer der Kurzzeitpflege zu finden. Als die Corona-Pandemie im Frühjahr Deutschland erreichte, durften Seniorenheime keine neuen Bewohner mehr aufnehmen, auch das Maxen-Haus war zeitweise komplett abgeriegelt. Doch seit Anfang Oktober füllen sich die Räume und Flure der Kurzzeitpflege wieder: Die Einrichtung hat beschlossen, dort wieder Gäste aufzunehmen. Fünf sind bereits Ende der vergangenen Woche eingezogen.

„In Gesprächen mit pflegenden Angehörigen haben wir festgestellt, dass sie sich Entlastung wünschen“, sagt Heimleiter Benno Blings. Auch wenn für viele der Urlaub ins Ausland ausfalle, bräuchten die Familien Zeit zum Durchatmen. Normalerweise betreut die Einrichtung in Auf der Horst jährlich 250 bis 300 Gäste in der Kurzzeitpflege. Sie werden in den geräumigen Zimmern mit eigenem Bad, Fernseher und gemütlicher Sitzecke einquartiert und bleiben im Schnitt etwa zwei Wochen. „Manche Gäste sind auch bis zu vier Wochen bei uns“, erklärt Bärbel Croes, die die Aufnahme der Einrichtung leitet.

Aus den Gesprächen mit den Angehörigen hört Croes heraus, dass sie „froh und dankbar“ sind, Eltern oder Großeltern für ein paar Wochen in die Betreuung geben zu können, um sich ein wenig Luft zu verschaffen.

Bislang kein Corona-Fall

„Ich denke, unser Wissen über Corona lässt es zu, dass wir diesen Schritt gehen können“, sagt Heimleiter Blings. Ganz heruntergefahren war die Etage mit der Kurzzeitpflege in den vergangenen Wochen und Monaten allerdings nicht. „Wir haben sie vorgehalten für den Fall, dass sich einer unserer Bewohner mit Covid-19 infiziert und isoliert werden muss“, erklärt Blings. Dieser Fall sei aber bislang nicht eingetreten – „zum Glück“, wie Pflegedienstleiterin Katalin-Eva Tordai betont.

Seit 1995 bietet das Maxen- Haus die Kurzzeitpflege an, die Gäste kommen vor allem aus dem südlichen Niedersachsen. Obwohl sich nun auch in diesem Bereich wieder ein wenig Normalität einstellt, bleiben Blings und seine Mitarbeiter angespannt. „Das Unbehagen ist seit Anfang März da und wird auch noch bleiben“, meint der Heimleiter.

Denn die Zahl der Corona-Infizierten steigt nach einer kleinen Entspannung im Sommer wieder an. „Wir wollen auf keinen Fall einen weiteren Lockdown für unsere Bewohner“, betont Blings. „Zugleich haben wir eine große Fürsorgepflicht und wollen den höchstmöglichen Schutz.“

Regeln für Besucher verschärft

Auch deshalb hat das Team entschieden, die Regeln für Besucher der Einrichtung ein wenig zu verschärfen. Ab Montag wird die Temperatur bei jedem gemessen, der das Wilhelm-Maxen-Haus betritt. Wer erkältet ist, muss draußen bleiben. Jeder Besucher muss sich registrieren und während des gesamten Besuchs einen Mund-Nasen-Schutz tragen. „Atteste zur Befreiung der Maskenpflicht können wir nicht akzeptieren“, sagt Blings.

In einem Brief hat er die Angehörigen über die neuen Regeln informiert. Auf zwei Seiten steht aufgelistet, was ab sofort möglich ist und was nicht. „Ich bin gespannt, wie diese strengeren Maßnahmen angenommen werden“, sagt Blings. „Ich weiß, dass das ein Balanceakt ist, aber es geht nicht anders.“

Auch die Besuchszeiten und die Zahl der Besucher pro Bewohner hat die Einrichtung eingeschränkt. Besuche sind vor dem Mittagessen, nach dem Kaffeetrinken und nach dem Abendessen möglich. Bei den meisten Angehörigen sei man bislang immer auf Verständnis gestoßen, berichtet Pflegedienstleiterin Tordai. „Auch wenn es hart klingt: Wir können es gerade nicht akzeptieren, dass sich jemand nicht daran hält.“

