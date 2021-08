Auf der Horst

Der Impfbus der Region Hannover macht an zwei Tagen im Stadtteil Auf der Horst Station. Am Montag und Mittwoch, 16. und 18 August, können sich alle Garbsener ab 18 Jahren gegen das Coronavirus impfen lassen, kündigt Stadtsprecherin Christina Lange an. Im Mai gab es schon eine Impfaktion in Auf der Horst, damals konnten sich allerdings nur Bewohnerinnen und Bewohner dieses Stadtteils impfen lassen, weil die Corona-Inzidenz dort besonders hoch war.

Lesen Sie auch: Lange Schlangen vor dem Impfbus in der City

Das Team der Region steht an den beiden Tagen für jeweils drei Stunden auf dem Hérouville-St.-Clair-Platz bereit. Am 16. August kann man sich von 9 bis 12 Uhr, am 18. August von 14 bis 17 Uhr impfen lassen. Die Verantwortlichen haben den Impfstoff von Johnson & Johnson dabei. „Großer Vorteil ist, dass der Impfstoff nur einmal verabreicht werden muss. Zwei Wochen danach besteht schon der volle Schutz“, sagt Yesim Celik, bei der Stadt Garbsen zuständig für die Organisation der Aktion.

Im Mai war der Impfbus schon einmal im Stadtteil Auf der Horst. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Wer interessiert ist, kann einfach vorbeikommen und sich nach einem Beratungsgespräch impfen lassen. Mitzubringen ist lediglich der Personalausweis und, falls vorhanden, ein Impfpass. „Ich appelliere an alle, die noch keine Immunisierung haben, diese Chance wahrzunehmen. Mit einer Impfung übernehmen Sie Verantwortung auch für die Menschen, die diese Möglichkeit nicht haben – zum Beispiel Kinder. Jeder von uns kann damit seinen Teil dazu beitragen, dass wir die Pandemie bewältigen“, sagt Schul- und Sozialdezernentin Monika Probst.

Von Gerko Naumann