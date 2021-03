Auf der Horst

Die Ermittlungen der Polizei Garbsen wegen angezündeter Papiercontainer im Stadtteil Auf der Horst ist um einen Fall reicher. Gegen 21.15 Uhr stand am Montag ein Behälter an der Straße Antareshof in Flammen. Die löschten die Helfer der Feuerwehr schnell, dennoch entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen der Brandstiftung. Die melden sich unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann