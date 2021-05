Horst

Erste Hilfe fürs Zweirad? Die gibt es ab Himmelfahrt, 13. Mai, auf Homeyers Hof in Horst. Constanze Buch und Edgar Kreid haben auf ihrem Hofgrundstück Garbsens erste frei zugängliche Fahrrad-Reparaturstation eingerichtet. Wer also unterwegs einen Platten oder lockere Schrauben, nicht aber das passende Werkzeug dabei hat, kann dort das zur freien Verfügung gestellte Equipment nutzen. Und wenn der Akku vom E-Bike wider Erwarten auch schon leer sein sollte, kann er vor Ort aufgeladen werden. Kosten entstehen dabei nicht.

Idee im Urlaub geboren

„Wir freuen uns, dass es so etwas jetzt auch in Garbsen gibt“, sagt Werner Meyer vom ADFC Garbsen. Auch die zusätzliche Ladestation im Stadtgebiet findet der Ortsgruppensprecher toll. Die neue Möglichkeit der Stromversorgung soll zeitnah auf entsprechenden Internetseiten wie OpenStreetMap oder fahrrad.de eingetragen werden.

Geboren wurde die Idee während eines Urlaubs von Constanze Buch und Ehemann Edgar Kreid in der Eifel. „Wir haben dort so eine Station gesehen und fanden das richtig klasse“, erinnern sich die Hofbesitzer. Nach einem Gespräch mit Werner Meyer war schnell klar: So etwas soll es auch für Garbsen geben.

Das Fahrrad kann problemlos an den stabilen Ständer gehängt und mithilfe des zur freien Verfügung gestellten Werkzeugs repariert werden. Quelle: Gert Deppe

Aber eine industriell gefertigte und entsprechend teure Station wie sie beispielsweise am Seelzer Bahnhof steht, sollte es nicht werden. Eine Eigenkonstruktion in Abstimmung mit Meyer war für das Multitalent Kreid Ehrensache. Schnell waren Arbeitsplatte und Werkzeugbrett gesägt und bearbeitet sowie eine Universal-Fahrradaufhängung installiert. Eine Fuß-Luftpumpe komplettiert die Erste-Hilfe-Station für Zweiräder. „Wir appellieren an die Nutzer, alles gut zu behandeln und die Station so zu verlassen, wie sie sie vorgefunden haben“, sagt Constanze Buch.

Hier geht's zum Laden: Hinter dem Holzbalken sind wassergeschützt zwei 220 V-Steckdosen angebracht. Quelle: Gert Deppe

Zwei Steckdosen für E-Bikes

Auch an die zunehmend beliebteren E-Bikes haben Buch und Kreid gedacht. An zwei Steckdosen können deren Akkus aufgeladen werden. Wenn Garbsens erste Fahrrad-Reparaturstation an Himmelfahrt, 13. Mai, ab 11 Uhr offiziell eröffnet wird, soll auch ein Schild an der Straße auf diese unkomplizierte Hilfe hinweisen. Und ein besonderes Weißbrot aus Frankreich gibt es dann auch: Fougasse. Die provenzalische Spezialität kann einfach über den Lenker gehängt werden.

Von Gert Deppe