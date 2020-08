Osterwald

Die Polizei Garbsen ist am Sonnabend gegen 19.50 Uhr darauf hingewiesen worden, dass über einem Wohngebiet in Osterwald Unterende eine Drohne kreiste. Angaben zufolge flog sie im Bereich Großer Weg/Dahlienstraße. Die Beamten konnten schnell den Verantwortlichen ermitteln. Er gab an, dass er mit seiner Drohne nur Aufnahmen seines Hauses machen wollte.

Weil er allerdings damit gegen das Luftverkehrgesetz verstieß, droht ihm ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Weil es immer zu Unfällen mit Drohnen kommt, gelten für die Nutzung klare Regeln. Rund um Flughäfen zum Beispiel dürfen Drohnen nur aufsteigen, wenn sie den Luftverkehr nicht behindern.

Von Linda Tonn