Berenbostel

Die Container stehen schon lange, nun könnten bald auch die Bewohner kommen: Die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlingsfamilien an der Straße Im Hespe in Berenbostel wird bald bezogen, kündigt die Stadt Garbsen an. Zuvor haben Anwohner und Interessierte die Möglichkeit, sich die fertigen Räume anzusehen. Das ist möglich am Dienstag, 9. Juli, von 17 bis 19 Uhr. An der Besichtigung nehmen auch Vertreter des künftigen Betreibers European Homecare teil.

Von Gerko Naumann