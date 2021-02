Schloß Ricklingen

Der Dorfentwicklungs- und Traditionsverein (DTV) Schloß Ricklingen lässt nicht locker. Einmal mehr hat er in einem Brief an Bürgermeister Christian Grahl Ende Januar auf die Dringlichkeit einer Tempo-30-Zone auf einem Abschnitt der Straße Im Dorfe hingewiesen. Konkret geht es um gut 50 Meter zwischen den Einmündungen Karl-Prendel-Straße und der Straße Am Born – 50 Meter, die es nach Ansicht des DTV allerdings in sich haben. Besonders problematisch und gefährlich sei der Bereich, da dort viele Kinder aus dem östlichen Wohnbereich die Straße querten, um zur Schule zu kommen, sagen sie. Auch Gehbehinderte und Radfahrer im Sommer seien betroffen.

Viel los ist auf der Ortsdurchfahrt Im Dorfe/Brandmoor fast immer. Auch für Radfahrer stellt das Überqueren der Straße zum Fortsetzen eines Ausflugs ein Risiko dar. Quelle: Gert Deppe

Tempo 30 nicht vorgesehen

„Wir haben im vergangenen Oktober diese Problematik in der Veranstaltung Bürgermeister vor Ort angesprochen“, sagt DTV-Vorsitzender Hans-Peter Wendorff. Die Stadt hat schriftlich geantwortet – und macht wenig Hoffnungen: Es handle sich um eine „klassifizierte Kreisstraße und Hauptverkehrsstraße“, auf der die Einrichtung von Tempo 30 grundsätzlich gesetzlich nicht vorgesehen sei, heißt es darin. Eine Verlängerung der Geschwindigkeitsbeschränkung sei unter anderem nicht möglich, da „keine erhöhte Gefahrenlage nach Paragraf 45 Absatz 9 StVO besteht“.

Schwer verständlich ist dem DTV, warum es auf besagter Straße bereits Tempo-30-Bereiche gibt und somit offenbar durchaus besondere Umstände vorliegen. „Es ist nicht wirklich einzusehen, dass es im weiteren Verlauf plötzlich keine Gefahren mehr geben soll“, sagt Wendorff. Es sei doch ziemlich eindeutig, dass diese Ortsdurchfahrt „für den heutigen Verkehr einfach nicht vorgesehen“ ist.

Parkende Fahrzeuge sowie zunehmender Lkw-Verkehr erschweren die gefahrlose Überquerung der Straße Im Dorfe in Schloß Ricklingen auch im Bereich zwischen Karl-Prendel-Straße und Am Born – vor allem für Kinder, Senioren und Gehbehinderte. Quelle: Gert Deppe

Lkw fahren durch die Straße

Gründe, warum es an dieser Stelle gefährlich ist, hat der DTV genug. In seinem Schreiben vom Januar führt er sie auf: Bei Stau auf der A2 würden viele Fahrzeuge von der Autobahn abfahren und den Weg durch Schloß Ricklingen nehmen. Das Überqueren der Straße sei aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens sowie wegen der vielen sehr großen landwirtschaftlichen Fahrzeuge oft nicht ohne Risiko möglich. Zudem sorgten „umherirrende Großlaster, die nicht glauben wollen, dass sie nicht über die Leinebrücke kommen“ und „eilige Sprinter von Amazon“ für zusätzliche Bewegung auf der Straße.

Gefährlich werde die Situation für Schulkinder und Senioren auch durch „parkende Autos, unübersichtliche Kurven und häufig beschleunigende Pkw“, schreibt der Verein und weist auf die höhere Lebensqualität durch weniger Lärm- und Schadstoffbelastung bei Tempo 30 hin. Am sinnvollsten fänden sie das Tempolimit sogar in der Verlängerung der Straße Brandmoor bis zur Einmündung Entenpool in Richtung Horst.

DTV-Vorsitzender Hans-Peter Wendorff und auch Anwohner würden ebenso die Straße Brandmoor am liebsten bis zum Entenpool zur Tempo-30-Strecke machen. Quelle: Gert Deppe

Stadt bleibt bei Einschätzung

Bürgermeister Christian Grahl indes verweist in seiner jüngsten Antwort auf die bereits angeführte und nach wie vor aktuelle Rechtslage. Er sehe auch nach erneuter Beschäftigung mit dem Thema in der Verwaltung keine besondere Gefahrenlage – „auch unter Berücksichtigung der vorgebrachten Argumente“. Der Vergleich mit anderen Bereichen der Straße hinke, da dort wegen sehr schmaler Gehwege sowie einem aufgrund von Kurven unübersichtlichen Straßenverlauf eine andere Situation vorliege. „Gleichwohl werden wir insbesondere die Schulwegsituation, die Querungsmöglichkeiten und die Parksituation in enger Abstimmung mit der Polizei noch einmal genau prüfen“, verspricht Grahl.

„Ob das jemals passiert, ist fraglich“, sagt Hans-Peter Wendorff. Die Stadt mache es sich da natürlich leicht. „Wir gehen davon aus, dass der Wille einfach nicht da ist“, sagt er – und bleibt optimistisch. „Auf die Querung bei Edeka haben wir schließlich auch 30 Jahre gewartet.“ Im Ortsrat haben Wendorff und seine Mitstreiter immerhin CDU und Grüne auf ihrer Seite.

Von Gert Deppe