Andrea Roppelt ist die neue Leiterin des Kulturhaus Kalle

Havelse

Andrea Roppelts Arbeitsweg ist nun deutlich kürzer als früher – und gesünder. „Ich kann das Rad nehmen, statt mit dem Auto nach Hannover fahren zu müssen“, sagt sie. Seit Februar ist sie fest angestellte Leiterin des Kulturhauses Kalle in Havelse und zuständig für den Kunstbereich und Veranstaltungen. Gerade erst hat sie die Werke für die Bürgerausstellung „Waldeslust“ zusammengestellt und aufgehängt. Auch beim Kalletag am vergangenen Wochenende hatte sie einiges zu tun.

Eigentlich ist Roppelt gelernte Krankenschwester. Gearbeitet hat sie in einem Kinderkrankenhaus in Hannover – nebenbei hat sie Töpferkurse für Kinder gegeben. Über ihre Hobbys ist die 47-Jährige ins Kulturhaus gekommen. Die Havelserin folgt auf Suse Michel, die als Selbstständige im Kalle tätig war und nun kürzertreten möchte.

Roppelt ist bei der Stadt angestellt und kümmert sich um die Planung der Kurse, um Anmeldungen und Buchungen. Daneben gibt sie auch weiterhin Kurse, unter anderem Töpfern für Kinder im Grundschulalter. Sie hat viele Ideen: „Wir haben in diesem Jahrerstmals den Kreativmarathon ausgerichtet, der ein voller Erfolg war“, sagt die 47-Jährige. Um die Wahl der Kurse zu erleichtern, konnten die Besucher in verschiedene Angebote reinschnuppern. Der Kreativ-Tag soll auch im kommenden Jahr wieder angeboten werden.

Angebote für Familien ausweiten

Als vierfache Mutter von Töchtern im Alter von 13 bis 18 Jahren möchte Roppelt auch die Angebote für Familien und Kinder ausweiten – auch wenn das Kulturhaus räumlich begrenzt ist. „Viele sind erstaunt, was wir im Kalle so bieten“, sagt sie. Die neue Leiterin freut sich besonders über die gute Atmosphäre in den Kursen. Jeder habe seinen Stil und könne sich verwirklichen – das ergäbe eine bunte Vielfalt.

Zusammen mit Evelyn Sudmann hat Roppelt den Porzellanladen ins Leben gerufen, in dem Teilnehmer an jedem ersten und letzten Dienstag im Monat von 17 bis 19.15 Uhr Rohlinge kreativ in unterschiedlichen Techniken gestalten können. „Auch Kindergeburtstage oder Firmenfeiern richten wir im Porzellanladen aus“, sagt sie. Die Tassen, Becher, Teller oder Schalen sind so hart gebrannt, dass sie spülmaschinenfest sind.

Info: Das Büro im Kalle sowie der Musik- und Kunstschule sind an folgenden Tagen geöffnet: Dienstag und Mittwoch von 9 bis 14 Uhr, Donnerstag von 13.30 bis 16.30 und Freitag von 9 bis 12.30 Uhr sowie von 15 bis 17.30 Uhr. Andrea Roppelt ist unter Telefon (05137) 9822859 oder per E-Mail an andrea.roppelt@garbsen.de zu erreichen.

Von Anke Lütjens