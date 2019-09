Schloß Ricklingen

Das Sortierzentrum von Amazon in Garbsen hat an der weltweiten Aktion „ Amazon goes Gold“ teilgenommen. Dabei handelt es sich um eine Spendenaktion zur Unterstützung von Forschung und Behandlung von Kindern mit Krebserkrankungen.

Dabei kamen 3100 Euro zusammen, die am Mittwoch, 25. September, an die Stift...