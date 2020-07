Garbsen

Gebastelte Körbchen mit Nachrichten, Plakate mit Gedichten und liebevolle Briefe: Die Freiwilligenangetur der Stadt Garbsen kann sich derzeit vor Einsendungen fast nicht retten. Ende April hatte sie dazu aufgerufen, Senioren in Heimen sogenannte Glücksbotschaften zukommen zu lassen, weil diese wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht besucht werden konnten. „Wir freuen uns sehr, dass so viele Kinder und auch Erwachsene für die Senioren gemalt, gebacken, gebastelt und Briefe geschrieben haben“, sagt Sabrina Jankowski von der Freiwilligenagentur.

Vor allem Kitas und Familienzentren hätten sich beteiligt und kleine Aufmerksamkeiten wie Schmuck oder Kirschkernkissen gebastelt, so Jankowski. Es wurden zudem Kekse gebacken und Kuscheltiere oder Glücksbringer eingeschickt. In den Familienzentren entstanden Plakate, mit denen die Kinder die Senioren aufheitern wollen. Viele Erwachsene hätten Briefe geschrieben.

Anzeige

Botschaften werden an Heime übergeben

„Es ist großartig, wie viel Ideenreichtum die Überbringer der Glückbotschaften bewiesen haben“, sagt Michael Kählke, Fachbereichsleiter für Bildung, Kinder und Jugend, Sport und Kultur.

Weitere NP+ Artikel

Die Botschaften werden zunächst an die Senioren der Altersheime Wilhelm-Maxen-Haus, Cäcilienhof und Pflegewohnstift Am Eichenpark übergeben. Weitere Einrichtungen sollen laut Angaben der Stadt folgen.

Wer sich an der Aktion noch beteiligen möchte, kann weiter Glücksbotschaften per Post an die Adresse Stadt Garbsen, Freiwilligenagentur, Stichwort: Glücksbotschaften, Rathausplatz 1, 30823 Garbsen, senden oder in den Briefkasten des Rathauses einwerfen.

Von Linda Tonn