Geschirr, Möbel, Deko: Im Akazienhof beginnt der Ausverkauf

Stapelweise Geschirr, Tische voll mit Kerzen, Berge von Tischdecken und sogar das Inventar der Großküche: Seit einigen Wochen wird im Akazienhof in Schloß Ricklingen ausgeräumt und sortiert. Das Landgasthaus und Hotel hat zum 1. Mai geschlossen, und nun muss alles raus. „Wir haben die letzten Wochen genutzt, um alles, was zu verkaufen ist, entsprechend aufzubauen und zu präsentieren“, schreibt das Team auf seiner Facebook-Seite.

Ab dem kommenden Montag steht alles zum Verkauf. In den Räumen an der Karl-Prendel-Straße sind die Tische bereits vorbereitet. Es gibt Dekorationsartikel zu verschiedenen Jahreszeiten und Anlässen, Teller, Tassen, Gläser, Vasen und sogar Lampen, Gardinen, Tische und Stühle.

Gebäude wird zu Wohnraum

Im Februar war bekannt geworden, dass Geschäftsführerin Heike Dunkel, die den Akazienhof seit 2009 führte, den Betrieb aus Altersgründen aufgibt. Sie hatte das ehemalige Gasthaus Thiele aufwendig saniert und umgebaut. Das mehr als 150 Jahre alte Gebäude soll zu familiengerechten Wohnungen umgebaut werden.

Wegen der Corona-Pandemie hatte das Team den Akazienhof schon früher als geplant schließen müssen. Man hätte sich gern auf eine andere Art und Weise von den Gästen verabschiedet, so die Mitarbeiter.

Bezahlung nur in bar möglich

Der Verkauf startet am Dienstag, 5. Mai, und ist an Wochentagen von 12 bis 17 Uhr und am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr. Das Team weist darauf hin, dass nur fünf Personen gleichzeitig in die Räume gelassen würden. Es stehe Desinfektionsmittel bereit, gleichzeitig werde darum gebeten, dass die erforderlichen Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Bezahlung ist nur in bar möglich.

Von Linda Tonn