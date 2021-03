Auf der Horst

Seit einigen Wochen sind Feuerwehr und Polizei in Garbsen wieder vermehrt wegen angezündeter Container im Stadtteil Auf der Horst im Einsatz. Im Stadtgebiet sind mehr als 40 Müllbehälter von Brandstifternzerstört worden – allein in den vergangenen beiden Jahren. Das hat das Entsorgungsunternehmen Aha, das Eigentümer der Container ist, auf Anfrage der HAZ/NP-Redaktion in Garbsen mitgeteilt.

Doch wer bezahlt für die Schäden, die dabei entstehen? „Die Kosten für einen Behälter liegen bei rund 200 Euro. Sie gehen zulasten von Aha und damit auch zu Lasten aller Gebührenzahler, denn in circa 95 Prozent der Schadensfälle gibt es keine Hinweise auf den Verursacher“, sagt Helene Herich, Sprecherin der Aha. Und selbst wenn mal ein Strafverfahren gegen einen Verdächtigen eingeleitet wird, bekommt das Unternehmen seinen Schaden meist nicht ersetzt, weil es „oftmals von der Staatsanwaltschaft aus Mangel an Beweisen wieder eingestellt wird“.

Videoüberwachung ist nicht möglich

Das Entsorgungsunternehmen selbst kann nicht viel tun, um solche Taten zu verhindern, räumt Herich ein. Eine Videoüberwachung auf den Wertstoffinseln gibt es nicht. „Eine Echtzeitbeobachtung wäre personell nicht leistbar“, sagt die Aha-Sprecherin. Aufwand und Nutzen würden in keinem Verhältnis stehen. Zudem sei die Datenspeicherung der entsprechenden Bilder ausschließlich der Polizei vorbehalten. „Das wurde Aha auf Anfrage durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz Niedersachsen bestätigt.“

Vor allem im Stadtteil Auf der Horst wie hier am Saturnring brennen regelmäßig Container der Aha auf Wertstoffinseln ab. Quelle: privat

Und so bleibt dem Unternehmen nichts anderes übrig, als immer einen gewissen Lagerbestand an Containern vorrätig zu haben. „Brandstiftungen kommen leider immer wieder regionsweit vor“, so die Sprecherin. Versichert seien die Container jedenfalls nicht – das wäre nicht wirtschaftlich, sagt Herich.

Frust bei der Feuerwehr steigt

Für die Feuerwehr Garbsen ist die Kostenfrage eher unerheblich, die Feuerwehrfrauen und -männer sind ohnehin ehrenamtlich tätig. Ortsbrandmeister Thomas Cremer bestätigt die Zunahme von Einsätzen. „Für uns als Feuerwehr ist das eine zusätzliche Belastung und einfach nur frustrierend“, sagt er.

Die Helfer arbeiteten zwar jeden einzelnen Fall „gewohnt routiniert ab“, lobt der Chef – die unnötigen Einsätze seien aber gerade in Zeiten der Corona-Pandemie besonders ärgerlich. „Natürlich müssen auch wir uns an Regeln halten, etwa FFP2-Masken tragen und nach den Einsätzen alle Geräte und Fahrzeuge desinfizieren“, sagt Cremer. Dadurch werde die Einsatzzeit in die Länge gezogen, was vor allem nachts zu einer Verkürzung der verdienten Ruhezeit führe.

